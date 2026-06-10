ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾದಕವಸ್ತು ಮಾರಾಟ, ಗಾಂಜಾ ಸೇವನೆ ಪ್ರಕರಣ; ಮೂವರ ಬಂಧನ

<p>ಬೆಳಗಾವಿ: ಇಲ್ಲಿನ ತಾಂಗಡಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಮಾದಕವಸ್ತು ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ಮೂವರನ್ನು ಸಿಸಿಬಿ ವಿಭಾಗದ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆಯ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ನ ನಿಖಿಲ್ ಬಳ್ಳಾರಿ, ಮುಜಾವರ ಗಲ್ಲಿಯ ಕಪಿಲ ಹೊಸೂರಕರ, ಆನಂದ ಸಾಳುಂಕೆ ಬಂಧಿತರು.</p>.<p>ಅವರಿಂದ ₹9.50 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 47.29 ಗ್ರಾಂ ಹೆರಾಯಿನ್, ಬೈಕ್, 3 ಮೊಬೈಲ್, ₹300 ನಗದು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಳಗಾವಿ: ನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಸೋಮವಾರ ಗಾಂಜಾ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಮಾಳಮಾರುತಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಹಾಂತೇಶ ನಗರದ ಮಹಾಂತ ಭವನದ ಬಳಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ನಗರದ ಶಮ್ಶೋದ್ದೀನ್ ಮಕಾನದಾರ, ಗ್ಯಾಂಗವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ನಗರದ ಇಮ್ರಾನ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಳಗಾವಿ: ನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಳೇ ಪಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೋತ್ವಾಲ್ ಗಲ್ಲಿಯ ವಿನಯ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ, ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಬಿ.ಕೆ.ಯ ಅಮಿತ ಕಾಂಬಳೆ, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನರೇಗಲ್ಲದ ಶಿವಪ್ಪ ಹುಯಿಲಗೋಳ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಹಾಗೂ ವೀರಭದ್ರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೊನಗಾದ ಪ್ರವೀಣ ನಾಯಿಕ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-21-1727655850</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>