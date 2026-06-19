ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾದಕವಸ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮೂವರ ಬಂಧನ, ಹೆರಾಯಿನ್ ವಶಕ್ಕೆ

<p>ಬೆಳಗಾವಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಹಳೇ ಸಗಟು ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಮಾದಕವಸ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮೂವರನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶಹಾಪುರದ ಆಳವನ ಗಲ್ಲಿಯ ಸತ್ಯಂ ಹುದ್ದಾರ, ಅನಗೋಳದ ಬಾಬಲೆ ಗಲ್ಲಿಯ ಇರ್ಷಾದ್ಅಹಮದ್ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಶಿವಾಜಿ ನಗರದ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಕದಮ ಬಂಧಿತರು. ಅವರಿಂದ ₹4 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ 1.96 ಗ್ರಾಂ ಹೆರಾಯಿನ್, ಸ್ಕೂಟರ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ರೂಪಾಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಬಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಮಾದಕವಸ್ತು ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ಮೂವರನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಶೆಟ್ಟಿ ಗಲ್ಲಿಯ ಸೃಜಲ ಪಾಟೀಲ, ಮಹಾದ್ವಾರ ರಸ್ತೆಯ ಕೃಷ್ಣಾ ಘೋಡ್ಸೆ, ಸಮರ್ಥ ನಗರದ ವಿಜಯ ಕವಳೇಕರ ಬಂಧಿತರು. ಅವರಿಂದ ₹10 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ 5.24 ಗ್ರಾಂ ಹೆರಾಯಿನ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ, ಬಂಧನ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಚ್ಛೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಾಂಬೋಟಿ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ ಬುಧವಾರ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮದ್ಯ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ: ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಳೆನಟ್ಟಿ ಮಾರುತಿ ಗಲ್ಲಿಯ ನಿವಾಸಿ ಸಂದೇಶ ಈರಪ್ಪ ನಾಯಿಕ (19) ಎಂಬಾತನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಗುರುವಾರ ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಬಂಧಿತನಿಂದ 100 ಟೆಟ್ರಾ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಳೇನಟ್ಟಿಯ ಮಾರುತಿ ಗಲ್ಲಿಯ ದೇಶ ನಾಯಿಕ ಬಂಧಿತ. ಆತನಿಂದ ಮದ್ಯ ತುಂಬಿದ 100 ಟೆಟ್ರಾ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕ್ಯಾಂಟರ್ ಡಿಕ್ಕಿ: ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿದ ಕ್ಯಾಂಟರ್ ವಾಹನ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಪಾದಚಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಲಿನಿ ಸಿಟಿ ಸಮೀಪ ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಅಲಾರವಾಡ್ ಬ್ರಿಜ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಕ್ಯಾಂಟರ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ತಲೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡು ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಆತನ ಗುರುತು ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಮೃತನ ವಯಸ್ಸು ಸುಮಾರು 30 ರಿಂದ 35 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, 5 ಅಡಿ 8 ಇಂಚು ಎತ್ತರ, ಬಲಗೈ ರಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ‘ಆಯಿ ಬಾಬಾ’ ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಹನುಮಂತನ ಚಿತ್ರವಿದೆ. ಬಲಗೈ ಮುಷ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಹೃದಯದ ಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಎಡಗೈ ಮೇಲೆ ‘ಪೂಜಾ’ ಎಂಬ ಹಚ್ಚೆ ಇದ್ದು, ಕುಟುಂಬದವರು ಇದ್ದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-21-1460685806</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>