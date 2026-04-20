ಮಾದಕವಸ್ತು ಮಾರಾಟ: ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ

ಬೆಳಗಾವಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಳಗಾದ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಗಲ್ಲಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ತಲೆದಿಂಬಿನಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು ಮಾದಕವಸ್ತು ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಸಿಸಿಬಿ ವಿಭಾಗದ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅದೇ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗೇಶ ಮಧುಕರ ಭಗತ, ರಾಹುಲ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಜಾಧವ ಬಂಧಿತರು.

ಅವರಿಂದ ₹2.60 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 12.92 ಗ್ರಾಂ (119 ಚೀಟಿ) ಹೆರಾಯಿನ್, 2 ಮೊಬೈಲ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಮಾದಕವಸ್ತು ತಂದುಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಮುಂಬೈನ ನಿವಾಸಿ ಸಂತೋಷ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕಾಕತಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬೆಳಗಾವಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯಮಬಾಗ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಗಾಂಜಾ ಸೇವಿಸಿ ಅಸಹಜವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಶಹಾಪುರದ ಅನಂತ ಮಾರುತಿ ಲೋಹಾರ, ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಕಾಲೊನಿಯ ಸುಖೋಶ ಹಳದನಕರ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಉದ್ಯಮಬಾಗ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ