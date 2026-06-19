ಬೆಳಗಾವಿ ರೈತರು ಭತ್ತದ ಸಸಿ ಉಳಿಸಲು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರಿಗೆ ಮೊರೆ

<p><em>ಇಮಾಮ್ಹುಸೇನ್ ಗೂಡುನವರ</em></p>.<p>ಬೆಳಗಾವಿ: ಜೂನ್ ಮೂರನೇ ವಾರವಾದರೂ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಮಳೆಯಾಗದೇ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನಾಟಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಭತ್ತದ ಸಸಿಗಳು ಒಣಗುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಚಿ, ತುರಮರಿಯ ರೈತರು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 60 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.ಬೆಳಗಾವಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಬಾಚಿ, ತುರಮರಿ, ಉಚಗಾವಿ, ಕೋಣೇವಾಡಿ, ಅಂಬೇವಾಡಿ, ಕಲ್ಲೇಹೋಳ, ಸುಳಗಾ, ಹಿಂಡಲಗಾ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಗಾರರು ಹೆಚ್ಚು.</p>.<p>‘ತುರಮರಿ, ಬಾಚಿಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ನಾಟಿಗಾಗಿ 15 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಸಿ ಬೆಳೆಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೆವು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 21 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡಿ ಎತ್ತರದವರೆಗೆ ಈ ಸಸಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ನಂತರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಲ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಮಳೆಯಾಗದ ಕಾರಣ 3ರಿಂದ 4 ಇಂಚು ಎತ್ತರವಷ್ಟೇ ಸಸಿ ಬೆಳೆದಿವೆ. ಅವೂ ಒಣಗುತ್ತಿವೆ. ಈಗ ನೀರುಣಿಸದಿದ್ದರೆ ಸಸಿ ಹಾಳಾಗಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಸಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕಾದಅನಿವಾರ್ಯ ಎದುರಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದು ರೈತ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಸಾವಂತ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ತೆರೆದ ಬಾವಿ, ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಹೊಂದಿದವರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಭತ್ತದ ಸಸಿಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಮಳೆಯನ್ನೇ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡವರು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಟ್ರಿಪ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರಿಗೆ ₹800 ರಿಂದ ₹1 ಸಾವಿರ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ರೈತ ರಾಮಲಿಂಗ ಗುಂಜಿಕರ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಮಳೆಯ ಸುಳಿವಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ರೈತರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಲೆದೋರಲಿವೆ’ ಎಂದು ರೈತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಚೋಪಡೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-51-1772455188</p>