ಅಧಿಕ ಬಡ್ಡಿ ಆಮಿಷ: ಮುಂದುವರಿದ ತನಿಖೆ

<p>ಬೆಳಗಾವಿ: ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿಯ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಭಾಗ್ಯನಗರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆದಿತ್ಯರಾಜ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರೈವೆಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರವೂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ರಾತ್ರಿ 9ಕ್ಕೆ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೀಜ್ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ₹200 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಅನಧಿಕೃತ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಖಾತ್ರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಪರಿಶೀಲನೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ದಿನ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ವ್ಯವಹಾರ ಎಂಬುದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗಬೇಕಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ’ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>‘ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿ ದಶಕಗಳೇ ಕಳೆದಿವೆ. ಈವರೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಆರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ ದಾಖಲೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಶೀಘ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-51-1844694471</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>