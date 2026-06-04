<p>ಬೆಳಗಾವಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲಗಾ–ಮಚ್ಛೆ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಐವರನ್ನು ಸಿಸಿಬಿ ವಿಭಾಗದ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಾವಗೆಯ ಕೃಷ್ಣಾ ರಾಮನ್ನವರ, ರಣಕುಂಡೆಯ ಪ್ರಮೋದ ಪಾಟೀಲ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಚಂದಗಡದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಾವುರಕರ, ಮಚ್ಛೆಯ ಪರಶುರಾಮ ಬುಗಡಿಕಟ್ಟಿ, ಖಾನಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಂಬರಗಾದ ಜಾನು ಗಾವಡೆ ಬಂಧಿತರು. ಅವರಿಂದ ₹1.20 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 2.33 ಕೆ.ಜಿ ಗಾಂಜಾ, ಕಾರು, ಬೈಕ್, ಮೊಬೈಲ್, ₹46 ಸಾವಿರ ನಗದು ಸೇರಿದಂತೆ ₹9.21 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260604-21-1190025742</p>