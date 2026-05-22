ಗಾಂಜಾ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಬಂಧನ

ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿ: ಸಮೀಪದ ಹಲಗಾ-ತಾರಿಹಾಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಗಾಂಜಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆರೋಪಿಗಳಾದ ತಾರಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಓಂಕಾರ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕೋಲೆಕಾರ (22), ನಾಗೇಂದ್ರ ಶಿವಾಜಿ ರಾಗಿಪಾಟೀಲ (23) ಕೊಲ್ಹಾಪೂರ ಉಚಗಾಂವನ ಪ್ರಮೋದ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಕಸಬೇಕರ(18) ಹಾಗೂ ಗಜಾನನ ಸಚೀನ ಪಾಟೀಲ (19) ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಸಿಬಿ ಪಿಐ ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, ₹1,35,000/- ಮೌಲ್ಯದ 2.776 ಕೆ.ಜಿ ಗಾಂಜಾ ಹಾಗೂ ₹1,55,000/- ರೂ ಮೌಲ್ಯವನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಬೈಕ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>