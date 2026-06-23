ಜರ್ಮನ್ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆರಂಭ: ಡಾ. ಮನೋಜ್ ಎಸ್. ಪುಜಾರ

<p>ಬೆಳಗಾವಿ: ‘ದೀರ್ಘ ಕಾಲೀನ ರೋಗಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಜರ್ಮನ್ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಶೊಧನೆ, ವೃತ್ತಿ ಅನುಭವ ಕೂಡ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅನಗೋಳದ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ನಂದನ ಆರ್ಕೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೂಡ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಡಾ.ಮನೋಜ್ ಎಸ್. ಪುಜಾರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಅನೇಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಜರ್ಮನ್ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ವರಿಕೋಸ್, ವರಿಕೋಸ್ ಅಲ್ಸರ್, ಹೈಡ್ರೋಸೀಲ್, ವರಿಕೋಸೀಲ್, ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಚರ್ಮರೋಗಗಳು, ಮೂಳೆ– ಸಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅಲರ್ಜಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳು, ಜೀರ್ಣಾಂಗದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಅಸಮತೋಲನಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಅನೇಕ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿಕ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ರೋಗಿಯ ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸಮಗ್ರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ದೇಹದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಗುಣಮುಖ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-21-677980184</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>