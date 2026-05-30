ಬೆಳಗಾವಿ | 910 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳವು: ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ

<p><strong>ಬೆಳಗಾವಿ</strong>: ನಗರದ ಕ್ಲಬ್ ರಸ್ತೆಯ ವೈದ್ಯ ದಂಪತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಮಾರು ₹1.36 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 910 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳವು ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದಡಿ, ಕ್ಯಾಂಪ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಇಬ್ಬರನ್ನು ‘ಕೇರ್ಟೇಕರ್’ಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ₹75.30 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಭೂಷಣ ಬೊರಸೆ, ‘ಕಾಗವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶೇಡಬಾಳದ ರಾಹುಲ ಸತೀಶ ಕಾಂಬಳೆ (27) ಹಾಗೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಚಂದಗಡ ನಿವಾಸಿ ಸಚಿನ್ ಅರ್ಜುನ ಕಾಂಬಳೆ (26) ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಕ್ಲಬ್ ರಸ್ತೆಯ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯೆ ಡಾ.ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವನಾಥ ದಡೇದ (81) ಎಂಬುವವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25ರಿಂದ 2026ರ ಮೇ 10ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯ ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿದ್ದ 910 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕದಿಯಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಇವರ ಪತಿ ಡಾ.ವಿಶ್ವನಾಥ (83) ವಯೋಸಹಜವಾಗಿ ದುರ್ಬಲರಾಗಿ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೇಮಿಸಿದ್ದ ‘ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ಗಳು’ ಕಪಾಟಿನ ಬೀಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕದೇ ಇರುವುದನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಚಿನ್ನ ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರು ಹೆಸರನ್ನು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಇವರ ಪೈಕಿ ರಾಹುಲ ಸತೀಶ ಕಾಂಬಳೆ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈತ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಕಪಾಟಿನ ಲಾಕ್ ಹಳೇಯದಿದ್ದು, ದಂಪತಿಗೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಲಾಕ್ ಆದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈತ ತಾನು ಕದ್ದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬಾಬಾಸಾಬ ಈರಪ್ಪ ಕಟಗೇರಿ ಮೂಲಕ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಾಗಿಸಿದ್ದು, ಈತನನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರಿಂದ ಒಟ್ಟು 350 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ₹52.50 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಫೈನಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಡವಿಟ್ಟು ಸಾಲ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ₹22.80 ಲಕ್ಷ ಕೂಡ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬರ್ಬರ ಕೊಲೆ– ಐವರ ಬಂಧನ: ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯುವಕನೊಬ್ಬನನ್ನು ತಲ್ವಾರ್ನಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸರು ಐವರು ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜಯನಗರ ಮಚ್ಚೆಯ ಸೂರಜ್ ರಾಮು ಸಿದ್ದಗೌಳಿ (26), ಯೋಗೇಶ್ ಬಾಬು ದೊಡಮನಿ (28), ಪೀರನವಾಡಿಯ ಮಂಜುನಾಥ ಸುರೇಶ್ ಮಳಕೂರ (21), ಮಜಗಾಂವದ ದೇಮಪ್ಪ ತಳವಾರ (26) ಹಾಗೂ ಮತ್ತೋರ್ವ ಕಾನೂನು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೊಳಗಾದ ಬಾಲಕ ಇದರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಜಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ರಾಹುಲ್ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ತಳವಾರ (22) ಕೊಲೆಯಾದ ಯುವಕ. ಮಚ್ಚೆಯ ವೀರೇಶ ಹಿರೇಮಠ ಅವರು ಆರೋಪಿ ಸೂರಜ್ ಸಿದ್ದಗೌಳಿ ಬಳಿ ಹಳೆಯ ಕಾರನ್ನು ₹2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಲು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ₹1 ಲಕ್ಷ ಮುಂಗಡ ಹಣ ನೀಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಕಾರು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಮರಳಿಸಿ, ₹70 ಸಾವಿರ ಹಣ ವಾಪಸ್ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದ್ದರು.</p>.<p>ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಹಣದ ತಕರಾರು ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಮೇ 27ರಂದು ಹುಂಚ್ಯಾನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮೇಶ್ವರ ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಗೋಡಂಬಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ತಳವಾರ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರು ಪಾರ್ಟಿಗಾಗಿ ಸೇರಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿತರು ತಲ್ವಾರ್ ಹೊಡೆದಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭೂಷಣ ಬೊರಸೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಂಟೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ರಾಹುಲ್ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಮಾತನಾಡಿಸಲು ಮುಂದಾದ ವೇಳೆ, ಆರೋಪಿಗಳು ಆತನನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಲ್ವಾರ್ನಿಂದ ಬೆನ್ನು, ತಲೆ ಹಾಗೂ ಕೈ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ರಾಹುಲ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತಾದರೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ವೀರೇಶ ಹಿರೇಮಠ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು, ಆರು ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಇನ್ನುಳಿದ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಜಾಲ ಬೀಸಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ದೂರು ದಾಖಲು:</strong> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಹೊಟೇಲ್ ಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ಧ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಚಂದಗಡ ನಿವಾಸಿ ಸಚಿನ್ ಅರ್ಜುನ ಕಾಂಬಳೆ (26) ಹಾಗೂ ಶಹಾಪೂರದ ಮಹಾದ್ವಾರ ರಸ್ತೆ ನಿವಾಸಿ, ಹಾಗೂ ಸಾವಗಾಂವನಲ್ಲಿನ ಸನ್ಫ್ಲಾವರ್ ಹೊಟೇಲ್ ಮಾಲಿಕ ಪ್ರಶಾಂತ ವಿಠಲ ಶಹಾಪೂರಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260530-21-1942923696</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>