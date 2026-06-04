ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿತ

<p><em>ಇಮಾಮ್ಹುಸೇನ್ ಗೂಡುನವರ</em></p>.<p>ಬೆಳಗಾವಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಪ್ತ ನದಿಗಳು ಹರಿದಿವೆ. ಪಂಚ ಜಲಾಶಯಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಒಂದೆಡೆ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆಗಿಂತ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ, ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿಯುತ್ತ ಸಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಜಿಲ್ಲೆಯ 15 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಪೈಕಿ 10 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ 8.85 ಮೀಟರ್ನಿಂದ 18.65 ಮೀಟರ್ಗೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 6.75 ಮೀಟರ್ನಿಂದ 10.66 ಮೀಟರ್ಗೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿರುವುದು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 145 ತೆರೆದಬಾವಿ ಮತ್ತು ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಗುರುತಿಸಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ವಾಟರ್ ಲೆವಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾಟರ್ ಲೆವಲ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂತರ್ಜಲ ಕಚೇರಿ ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಳಿಗಾರ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹೆಚ್ಚಿದ ಬಳಕೆ: ‘ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕೃಷಿಗಾಗಿ ರೈತರು ವಿವಿಧ ಜಲಮೂಲಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಯಿಸುವವರ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಆದರೆ, ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಮಳೆ ಆಗದಿರುವುದೇ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.</p>.<p>ನಿಪ್ಪಾಣಿಯಲ್ಲೇ ಅಧಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯ 15 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಪೈಕಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿಯಲ್ಲೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟವು 36.14 ಮೀಟರ್ನಿಂದ 39.86 ಮೀಟರ್ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಅಥಣಿಯಲ್ಲಿ 26.54 ಮೀ., ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ 25.93 ಮೀ., ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ 22.22 ಮೀಟರ್ಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260604-21-403258697</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>