ಸೋಮವಾರ, 8 ಜೂನ್ 2026
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ಯಲ್ಲಮ್ಮನ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮಳೆಗೇ ಜಲಪಾತ ಸೃಷ್ಟಿ; ತೇಲಿಹೋದ ವಾಹನಗಳು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಜೂನ್ 2026, 13:52 IST
Last Updated : 8 ಜೂನ್ 2026, 13:52 IST
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