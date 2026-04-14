<p>ಬೆಳಗಾವಿ: ವಿದ್ಯುತ್ ಸೋರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಳ್ಳಾಟ ತಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ (ಹೆಸ್ಕಾಂ) ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೀಟರ್ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದರ ಪ್ರಯೋಗಿಕ ಹಂತ ಮುಗಿದು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಹೆಸ್ಕಾಂನ ಎಲ್ಲ 26 ವಿಭಾಗಗಳೂ ಸೇರಿ 46,702 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಗ್ರಾಹಕರು ಇದಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಜಿಡ್ಡುಗಟ್ಟಿದ, ಜೇಡುಗಟ್ಟಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೀಟರ್ಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಗ್ರಾಹಕಸ್ನೇಹಿ ಮೀಟರ್ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಮುಂದಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮುಂಚೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೀಟರ್ ನೋಡಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಬಳಕೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ, ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ ದರ ಎಷ್ಟು? ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೀಗೆ ಯಾವುದರ ಉಸಾಬರಿಗೂ ಗ್ರಾಹಕರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ‘ಹೆಸ್ಕಾಂ’ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿತು.</p>.<p>ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ, ಹಿಂಗಡ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್– ಪೋಸ್ಟ್ಪೇಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಲನ್ನೂ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಲಿದೆ. ಅದಾಗಿಯೂ ಜನ ಮಾತ್ರ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಲ್ಲ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೀಟರ್ಗಳ ದರವು ಹಳೆಯ ಮೀಟರ್ಗಳ ದರಕ್ಕಿಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಹಲವು ಗ್ರಾಹಕರ ತಕರಾರು.</p>.<p>ಏನಿದರ ಪ್ರಯೋಜನ?: ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದು ‘ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ’ ಎಂದು ಹೆಸ್ಕಾಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಕು, ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕು, ಯಾವ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಇರುವ ಜನ ಇಡೀ ತಿಂಗಳ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಗೆ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ವಿದ್ಯುತ್ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಮಾತ್ರವಲ್ಲ: ತಾವು ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸಿದ್ದಾರೋ ಅಷ್ಟೇ ನಿಖರ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಆಗಲಿದೆ. ನಿಖರ ದಿನಾಂಕ, ಸಮಯ ಕೂಡ ನೋಂದಾಗಲಿದೆ. ಅನಗತ್ಯ ವ್ಯಯ ಅಥವಾ ರಿರೀಡಿಂಗ್ ಗೊಂದಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮೊದಲಿನಂತೆ ‘ಅಂದಾದುಂದಿ’ ಬಿಲ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬೀಳಲಿದೆ.</p>.<p>‘ಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕಸ್ನೇಹಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿದೆ. ಜನರೇ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಮೀಟರ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬಂತೆ ಹೆಸ್ಕಾಂ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಹಿನ್ನಡೆಕಾರಣ’ ಎಂಬುದು ಗ್ರಾಹಕರ ತಕಾರಾರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260414-21-1174359208</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>