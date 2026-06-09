ರಾಜಾ ಲಖಮಗೌಡ ಉದ್ಯಾನ ಕಾಶಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

<p>ಹುಕ್ಕೇರಿ: ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಗೆ 1977ರಲ್ಲಿ ಹಿಡಕಲ್ ಡ್ಯಾಂ ಹತ್ತಿರ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ರಾಜಾ ಲಖಮಗೌಡ ಜಲಾಶಯದ ಎದುರು ₹147.14 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ‘ರಾಜಾ ಲಖಮಗೌಡ ಉದ್ಯಾನ ಕಾಶಿ’ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರ ಪೈಕಿ ₹20.80 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ 2ನೇ ಹಂತದ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ನಿಖಿಲ್ ಕತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ಹಿಡಕಲ್ ಜಲಾಶಯ ಎದುರು 13 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಉದ್ಯಾನ ಕಾಶಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬರುವ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. ‘ಚಿಟ್ಟೆ ಉದ್ಯಾನ’ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಈಗಿನವರೆಗೆ 40,000 ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ತಾರಾಲಯ ಮತ್ತು ಉಪ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಜತೆಗೆ ಬಿದಿರು ಜೀವ ವೈವಿದ್ಯ ವನ ಕೂಡಾ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕೆರೆ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಕೆರೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಬೋಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜಿಪ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಉಪಹಾರ ಗೃಹ: ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ₹4.50 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಉಪಹಾರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದ ದಿ.ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಅವರರು ರಾಜಾ ಲಖಮಗೌಡ ಉದ್ಯಾನ ಕಾಶಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡುವುದೇ ನನ್ನ ಗುರಿ ಎಂದು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರೂ ಆಗಿರುವ ಯೋಜನೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಪೂರಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಆರ್.ಎಫ್.ಒ ಬಿ.ಎಲ್.ಸನದಿ, ಜಲಾಶಯ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಕಾಮತ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಹುಕ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸತ್ಯಪ್ಪ ನಾಯಿಕ, ಇನ್ನೋರ್ವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಿವನಗೌಡ ಮದವಾಲ, ಮುಖಂಡರಾದ ಬಾಹುಬಲಿ ನಾಗನೂರಿ, ಬಸವರಾಜ ಗಂಗನ್ನವರ,ಕೆಂಪಣ್ಣ ದೇಸಾಯಿ, ಸುರೇಶ ತೇರಣಿ, ಮಹಾನಿಂಗ ಸನದಿ, ಆರ್.ಕರುಣಾ,ಶಿವಾನಂದ ನೊಗನಿಹಾಳ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬಿಸಿರೊಟ್ಟಿ, ಪಿ.ಆರ್.ನಂದಗಾಂವಿ, ಬಿ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ, ಬಸವರಾಜ ಯಕ್ಕುಂಡಿ, ಶ್ರೀಕಾಂತ ಮಣಗುತ್ತಿ, ಎಚ್.ಎಲ್.ಪೂಜೇರಿ, ವೀರಭದ್ರ ಮಣಗುತ್ತಿ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸಾರವಾಡೆ, ಪರಪ್ಪ ಮಗದುಮ್ಮ, ಗುರು ಪಾಟೀಲ, ಗುರುಸಿದ್ದ ಮೂಡಲಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-21-458222476</p>