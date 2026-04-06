ಗೃಹ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕಿಟ್‌ ವಿತರಣೆ

ಬೆಳಗಾವಿ: ಗೃಹ ರಕ್ಷದ ದಳದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಹಾ ಸಮಾಧೇಷ್ಟರಾದ ಡಿಐಜಿಪಿ ಎಸ್.ಸವಿತಾ ಅವರು ಈಚೆಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಗೃಹರಕ್ಷಕ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಗೌರವ ವಂದನೆ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಅವರು ಕಚೇರಿಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದರು. ಹೊಸದಾಗಿ ಪೌರರಕ್ಷಣಾ ಸೆಕ್ಟರ್ ವಾರ್ಡನ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ 49 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪೌರರಕ್ಷಣಾ ಜಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿಯ ಮೈದಾನ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಸಿ ನೆಡುವ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ಕೂಡ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಗೃಹರಕ್ಷಕ ದಳದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾದೇಷ್ಟ ಚನ್ನಪ್ಪ ಎಸ್. ಅಥಣಿ, ಉಪ ಸಮಾದೇಷ್ಟ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ಎಸ್. ಕಾಂಬಳೆ, ಬೋಧಕ ರವೀಂದ್ರ ಮಾಳಗಿ, ಆನಂದ ಜಿ. ನಾವಲಗಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಂಗನವರ, ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ರುಮೋಜಿ, ಬಸವರಾಜ ಹಗೇದಾಳ, ಎಂ.ಕೆ. ನಡುಗೇರಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಘಟಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಗೃಹರಕ್ಷಕರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>