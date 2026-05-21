ಬೆಳಗಾವಿ | ಅಡ್ಡಮಳೆಯಿಂದ 252.21 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ

<p><strong>ಬೆಳಗಾವಿ:</strong> ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಮೇ 20ರವರೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 252.21 ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಹಿಡುವಳಿದಾರರಿಗೆ ₹3.25 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಬಾರಿ ಬೇಸಿಗೆ ಮಳೆ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇ ಸುರಿದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದಲೇ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳು ನೆಲಕಚ್ಚಿವೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತುಸು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ರೈತರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿ, ಮಳೆಯಬ್ಬರ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಜೂನ್ 7ರವರೆಗೆ ಮುಂಗಾರು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯು ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಹಾನಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಇಷ್ಟಕ್ಕೇ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬದು ಖಾತ್ರಿ.</p>.<p>ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 221.01 ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಷ್ಟು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ₹2.93 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಎಂದು ಜಂಟಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳ 1ರಿಂದ 20ರವರೆಗೆ ಸುರಿದ ಅಡ್ಡಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ 30.20 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬೆಳೆ ನೆಲಕಚ್ಚಿದೆ. ಇದರಿಂದ ₹28.62 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಹಾನಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಗಾರರು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೊದಲ ಹಂತದ ಜಂಟಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಪಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಹಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಶೀಘ್ರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p class="Subhead">ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಾನಿ?: ಬೇಸಿಗೆ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿರುವುದು ಅಥಣಿ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ, ಕಾಗವಾಡ, ಬೆಳಗಾವಿ ಹಾಗೂ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕಾರಣ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಹಾಳಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಥಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಂದರಲ್ಲೇ 146.43 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಾಗೂ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 24.40 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೆಳಗಾವಿ, ಗೋಕಾಕ, ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ 21.35 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬಾಳೆ ಹಾಗೂ 5.8 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಉಳಿದಂತೆ; ಸೊಪ್ಪುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳ ಹಾನಿಯ ಲೆಕ್ಕ ನಿಖರವಾಗಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೊತ್ತಂಬರಿಯಂಥ ಸೊಪ್ಪು ಹಾನಿಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಿ ಮರು ಬಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾನಿಯ ಕಾರಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳ ಆವಕವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿಕೆ.</p>.<p>Quote - ಬೆಳೆಹಾನಿ ಕುರಿತಾಗಿ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಜಂಟಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಶೀಘ್ರ ಮುಗಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂರು– ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಲಾಗುವುದು\nಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೋಷನ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ</p>.<p>Quote - ಶೇ 33ರಷ್ಟು ಹಾನಿಯಾದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಮಳೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಕಾರಣ ರೈತರು ಮುಂಜಾಗೃತೆ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ\nಮಹಾಂತೇಶ ಮುರಗೋಡ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ</p>.<p>Cut-off box - ಬಿಡಿಗಾಸಿನ ಪರಿಹಾರ: ರೈತರ ಬೇಸರ\nತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳ ಹಾನಿಯ ಮೊತ್ತ ₹3.25 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪರಿಹಾರ ಮಾತ್ರ ಕೇವಲ ₹51.77 ಲಕ್ಷ. ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ ಅಡಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಾನಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಬೆಳೆಯ ಮಾದರಿ ಹಾಗೂ ಅಂದಾಜು ಇಳುವರಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಈ ರೀತಿ ಬಿಡಿಗಾಸಿನ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರೈತರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.\nಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ₹2.93 ಕೋಟಿ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ₹46.27 ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಪರಿಹಾರ ಬರಲಿದೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ₹28.62 ಲಕ್ಷ ಹಾನಿ ಮೊತ್ತವಿದ್ದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ₹5.5 ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ರೈತರನ್ನು ಬೇಸಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದೆ.\nಯಾವುದೇ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ ಶೇ 33ರಷ್ಟು ಹಾನಿಯಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹಾನಿಯಾದ ರೈತರ ಗೋಳು ಕೇಳುವವರು ಯಾರು ಎಂಬುದು ರೈತರಾದ ಸದೆಪ್ಪ ಮಾರಿಹಾಳ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಗುಡಗಿ ಅಂದಾನೆಪ್ಪ ಆನಿಗೋಳ ಸುರೇಶ ಆನಿಗೋಳ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>