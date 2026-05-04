ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಾಂಬ್‌: ಅಣಕು ಪ್ರದರ್ಶನ

<p>ಬೆಳಗಾವಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಸೂಪರ್ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ, ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕರಿತು ಅಣಕು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ಸ್ಪಂದನಾ ಪಡೆ, ರೆಡ್ಕ್ರಾಸ್, ಸಿವಿಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಗೃಹರಕ್ಷಕರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಣಕು ಪ್ರದರ್ಶನ ಜರುಗಿತು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಾಂಬ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ದಟ್ಟ ಹೊಗೆ ಹಾಕಿ ಬಾಂಬ್ ಬಿದ್ದ ಅನುಭವ ನೀಡಲಾಯಿತು. ರೋಗಿಗಳು, ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಿರುಚುತ್ತ ಹೊರಗೆ ಓಡಿದರು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ಓಡಾಡಿದರು.</p>.<p>ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಗುತ್ತ ಧಾವಿಸಿದವು. ರಕ್ಷಣಾ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿಯಿತು. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಉಸಿರಾಟದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಹೊಗೆ ತುಂಬಿದ ಕೊಠಡಿಗಳಿಂದ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಸಾಹಸಮಯವಾಗಿ ಹೊರತರುವ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ವಿಪತ್ತು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಗಾಬರಿಗೊಳ್ಳದೆ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೆರೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಈ ಕೃತಕ ವಿಪತ್ತಿನ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಅಕಾರಿ ರಂಗನಾಥ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260504-21-1900995601</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>