₹2 ಕೋಟಿ ವಿಮೆಗಾಗಿ ಪತಿ ಕೊಲೆ, 9 ಮಂದಿ ಬಂಧನ

<p>ಬೆಳಗಾವಿ: ₹2 ಕೋಟಿ ವಿಮೆ ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಮೃತನ ಪತ್ನಿ ಸೇರಿ 9 ಮಂದಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೂ ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದನ್ನು ಯಮಕನಮರಡಿ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು, ತನಿಖೆಯಿಂದ ಬಯಲಿಗೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಘೋಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ, ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ ಸಂದೀಪ ಕಲಗೌಡ ಮಂಜರಗಿ (46) ಕೊಲೆಯಾದವರು. ಸಂದೀಪ ಪತ್ನಿ ಸುಮಾ, ಆಕೆಯ ಪ್ರಿಯಕರ ಪುಂಡಲೀಕ ಡೊಂಬರ್, ಆರ್ಎಂಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವರಾಜ ಭಸ್ಮೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ಕಮಿಷನರ್ ಕಚೇರಿ ಎಫ್ಡಿಎ ಅಶೋಕ ಗುಜನಾಳ, ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಗುಮಾಸ್ತ ಅಪ್ಪಾಸಾಹೇಬ ನಾಯಿಕ, ಲ್ಯಾಬ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಚನ್ನಯ್ಯ ಅಡವಿಸ್ವಾಮಿಮಠ, ಸೀನಿಯರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಫೀಸರ್ ಪಿ.ಎನ್. ನಾಗರಾಜ, ಪುಂಡಲೀಕ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಸಚಿನ್ ಸೇಲಾರ, ರಾಹುಲ್ ಜೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಜೈಲಿಗಟ್ಟಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇದರಲ್ಲಿ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಯೂ ಟ್ಯೂಬರ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾನೆ.</p>.<p>‘ಸಂದೀಪ ₹2 ಕೋಟಿ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ ವಿಮೆಯ ಪೂರ್ಣ ಹಣ ಪತ್ನಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹಣದ ಆಸೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಯಕರನ ಸಲುವಾಗಿ ಪತ್ನಿಯೇ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಹ ಹಣ ಪಡೆದು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ರಾಮರಾಜನ್ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೃತ್ಯ ನಡೆದಿದ್ದು ಹೇಗೆ: ಸಂದೀಪ ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ 13ರಂದು ಬೈಕಿನಿಂದ ಬಿದ್ದು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಘಟಪ್ರಭಾದ ಜೆ.ಜಿ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವಾಗ, ಪತ್ನಿ ಸುಮಾ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಪ್ರಿಯಕರ ಪುಂಡಲೀಕ ಇದೇ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಲೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಲೈನ್ ಬಾಟಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಷ ಬೆರೆಸಿ, ನಿದ್ದೆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ನೀಡಿದ್ದರು. ಸಂದೀಪ ಮಾರ್ಚ್ 15ರಂದು ಮೃತಪಟ್ಟರು. ಸಂದೀಪ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ರಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ವೈದ್ಯರು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಏಕಾಏಕಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>‘ಅಪಘಾತದಿಂದ ಭಯಗೊಂಡು ಹೃದಯಾಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷದ ಅಂಶ ಮುಚ್ಚಿಡಲು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಆರ್ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂದೀಪ ಶವ ಹೊರತೆಗೆದು ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಇದರ ಮಧ್ಯೆ, ಸುಮಾ ಹಾಗೂ ಪುಂಡಲೀಕ ಮಧ್ಯೆ ತಂಟೆ– ತಕರಾರು ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಪುಂಡಲೀಕ ಕೊಲೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ತನ್ನ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿ, ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕರಣ ಹೊರಬಿತ್ತು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂದೀಪ ಪತ್ನಿ ಸುಮಾ, ಆಕೆಯ ಪ್ರಿಯಕರ ಪುಂಡಲೀಕ ಡೊಂಬರ್, ಆರ್ಎಂಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವರಾಜ ಭಸ್ಮೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ಕಮಿಷನರ್ ಕಚೇರಿ ಎಫ್ಡಿಎ ಅಶೋಕ ಗುಜನಾಳ, ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಗುಮಾಸ್ತ ಅಪ್ಪಾಸಾಹೇಬ ನಾಯಿಕ, ಸಹಾಯಕ ಚನ್ನಯ್ಯ ಅಡವಿಸ್ವಾಮಿಮಠ, ಹಿರಿಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಪಿ.ಎನ್. ನಾಗರಾಜ, ಪುಂಡಲೀಕ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಸಚಿನ್ ಸೇಲಾರ, ರಾಹುಲ್ ಜೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ರಾಮರಾಜನ್ ಸೋಮವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-21-821459760</p>