ಸೋಮವಾರ, 22 ಜೂನ್ 2026
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ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ 'ಜನಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಭವನ ಬಳಕೆಯಾಗಲಿ' ಎಂದ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಹೊಸಬಾಳೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಜೂನ್ 2026, 0:56 IST
Last Updated : 22 ಜೂನ್ 2026, 0:56 IST
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