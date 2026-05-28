ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಯ್ಯನಗೌಡ ನೇಮಕ

ಬೈಲಹೊಂಗಲ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಬೆಳವಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಯ್ಯನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಅವರನ್ನು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಆದೇಶ ಮೇರೆಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಜೆಡಿಎಸ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಘಟಕ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಳವಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಂಕರ ಮಾಡಲಗಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ, ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ ನೀಡಿ ಅಯ್ಯನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಜೆಡಿಎಸ್ ಯುವ ಘಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುನೀಲ ವರ್ಣೇಕರ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ವೀರೇಶ ಗುಡ್ಡದಮಠ, ಜೆಡಿಎಸ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಂಕರ ಬಾಗೇವಾಡಿ, ಮಡ್ಯಪ್ಪ ಹುಂಬಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ನಿಂಗಪ್ಪ ಚೌಡನ್ನವರ, ರುದ್ರಪ್ಪ ಸುಲಗಿತ್ತಿ, ಹನುಮಂತ ಪೂಜಾರಿ, ಮಂಜುನಾಥ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಶವಕತ್ತಲಿಖಾನ್ ಸಾಬ್ ನವರ, ಶಂಕರ ಶೆಟ್ಟಿ. ಮಕ್ತುಮ್ ಹಾದಿಮನಿ, ನಾಗಪ್ಪ ಕಿರಕಸಾಲಿ ಇದ್ದರು. ಸಚಿನ ಹುಂಬಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಬಾಬು ಖಂಡೋಜಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>