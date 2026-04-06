ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರವಾಹಿನಿ ರಥ ಆಗಮನ ಇಂದು

ಮೂಡಲಗಿ: ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಬಾಬಾರ ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಏ.6ರಂದು ಕಲ್ಲೋಳಿ ಪುರಕ್ಕೆ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರವಾಹಿನಿಯ ದಿವ್ಯ ರಥಯಾತ್ರೆ ಆಗಮಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ಕ್ಕೆ ಸಂಗನಗೇರಿಯ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರ್ಯಾಲಿ ಮೂಲಕ ರಥವನ್ನು ಕಲ್ಲೋಳಿ ಪುರಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಗುವುದು. ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾದ್ಯ, ವೇದಘೋಷ, ಭಜನೆ, ಕುಂಭಮೇಳದೊಂದಿಗೆ ಶೋಭಾ ಯಾತ್ರೆ ಜರುಗುವುದು. ಸಂಜೆ 7ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8ರ ವರೆಗೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಭಕ್ತರಿಗೆ ರಥ ದರ್ಶನ, ಮಂಗಳಾರತಿ ಮತ್ತು ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ಇರುವುದು ಎಂದು ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260406-21-1668368616</p>