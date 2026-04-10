ಕನ್ನಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವನ: ದಾಖಲೆಗಳ ಸಲ್ಲಿಕೆ-ಮಂಗಳಾ ಮೆಟಗುಡ್ಡ

ಬೆಳಗಾವಿ: 'ಇಲ್ಲಿನ ನೆಹರೂ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ 'ಕನ್ನಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವನ'ದ ಕುರಿತಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪತ್ರ ಮುಖೇನ ಸಾಕಷ್ಟು ದಾಖಲೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದಾಗಿಯೂ ಕೆಲವರು ಊಹಾಪೋಹ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಕಸಾಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಗಳಾ ಮೆಟಗುಡ್ಡ ಅವರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬೆಳಗಾವಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ ಕುರಿತಾಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಬಂದ ಪತ್ರದ ನಕಲು ಪ್ರತಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ಪತ್ರದ ನಕಲು ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜತೆಗೆ, 2025ರ ನವೆಂಬರ್ 26ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳ ನಕಲು ಪ್ರತಿ, ನೋಂದಣಿ ಪತ್ರದ ನಕಲು ಪ್ರತಿ, ನೀಲನಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ರಜಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯ ನಕಲು ಪ್ರತಿಗಳನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>