ಬೆಳಗಾವಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ: ಮೋಹನ ಕಾತರಕಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

<p>ಬೆಳಗಾವಿ: ‘ಬೆಳಗಾವಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ’ ಎಂಬ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಾನೂನು ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ಗಡಿ ವಿವಾದ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಈ ನಿರ್ಣಯ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸಮರ್ಥನೀಯ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮದನ್ನು ನಮ್ಮದು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಯಾರ ಅಡ್ಡಿಯೂ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ, ನೆಲ–ಜಲ– ಗಡಿ ವಿಷಯಗಳ ಪರಿಣತರಾದ ಮೋಹನ ಕಾತರಕಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ‘ಬೆಳಗಾವಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ಅಲ್ಲ. 1956ರ ರಾಜ್ಯ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯ ಮೂಲಕ ಕೈಗೊಂಡ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರವಿದು. ಸಂಸತ್ತೇ ವಿವೇಚನಾ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಣಯ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುವ ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಾಯ್ದೆ 1976ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಳಗಾವಿ ಪಾಲಿಕೆಯೂ ಸೇರಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಪರವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಿಸಿದರೆ; ಅದು ಕೂಡ ಕಾನೂಣು ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತದೆ’ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಗಡಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹೂಡಿದ ಪ್ರಕರಣ ಇನ್ನೂ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಗಡಿ ತಂಟೆಗಳು ಸುಪ್ರೀಂ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯವಾಗಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಬಗೆಹರಿಯಬೇಕೆ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾಣವನ್ನೂ ಸುಪ್ರೀಂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆ ತೀರ್ಮಾಣದ ಬಳಿಕ ಗಡಿ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಆಗಲಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬಾರದಯ. ಆದರೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅದರ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಣಯ ಅಂಗೀಕರಿಸಬಹುದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಜನ– ಸರ್ಕಾರದ ಸಂವಾದ ಅಗತ್ಯ: ‘ನೆಲ, ಜಲ, ಭಾಷೆ, ಗಡಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಜನಾಂಗಗಳು ಕಳೆದುಹೋದಂತೆ ವಿಷಯಾಂತರ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಡುತ್ತಿರಬೇಕು’ ಎಂದು ಮೋಹನ ಕಾತರಕಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಬೆಳಗಾವಿ ಗಡಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನ, ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಶಾಸಕರು, ಸಂಸದರು ಮತ್ತು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಿರಂತರ ಜಾಗೃತಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮೌನವಾಗಿದ್ದರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಮೌನವಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರು, ಸಂಸದರು ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೆನಪಿಸಬೇಕು’ ಎಂದೂ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶೋಕ ಚಂದರಗಿ, ಬಲರಾಮ ಮಾಸೇನಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಾಳೂಕರ, ವಾಜಿದ್ ಹಿರೇಕೋಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-21-1370702398</p>