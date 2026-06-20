ಬೆಳಗಾವಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ: ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆಗೆ ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್ ಸೂಚನೆ

<p>ಬೆಳಗಾವಿ: ‘ಬೆಳಗಾವಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ’ ಎಂಬ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಿಸುವ ವಿಚಾರ ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಗಳ ತಲುಪಿದೆ. ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಆರೋಪ ಹಾಗೂ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶೋಕ ಚಂದರಗಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮನವಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಿಸಲು ಮೇಯರ್ ಇಲ್ಲದ ನೆಪ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ವಿರೋಧಿ ನಿಲುವು ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ಆರೋಪಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೂರನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಶಾಲಿನಿ, ಸಮಗ್ರ ವರದಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ವಿವರವನ್ನು ದೂರುದಾರರಿಗೂ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ವಿವರವನ್ನು ಜನಸ್ಪಂದನ ಐಪಿಜಿಆರ್ಎಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಪರವಾದ ಒಂದು ಸಾಲಿನ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕಾಗಿ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿವೆ. ಆದರೂ ಬೆಳಗಾವಿ ಪಾಲಿಕೆ ನುಣುಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಯತ್ನ ನಡೆಸಿದೆ. ಕಾನೂನು ಅಡ್ಡಿ ಇದೆ ಎಂಬ ತಳ–ಬುಡವಿಲ್ಲದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ಕಿಡಿ ಕಾರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೇ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ, ಕಾನೂನು ತೊಡಗು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣ ಅಥವಾ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಾಕಿ ಎಂಬ ನೆಪಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಅವಕಾಶ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದೂ ಮುಖಂಡರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಚೆಂಡು ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ಈ ಸೂಚನೆಗೆ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇವಲ ಔಪಚಾರಿಕ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ನಾಡು– ನುಡಿ ವಿರೋಧಿ ನಿಲುವಿಗೆ ಕಾರಣರಾದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಯೇ ಕಾದು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಪಾಲಿಕೆ ಮೇಲೆ ತೂಗುಗತ್ತಿ ಇರುವುದಂತೂ ಸತ್ಯ’ ಎಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-21-1057648080</p>