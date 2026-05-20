ಕಾವೇರಿ-–2 ಸರಳೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಸದ ಆಗ್ರಹ

ಬೆಳಗಾವಿ: 'ಜಿಪಿಎ ಸಂಬಂಧಿತ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಡೆವಲಪರ್ಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಕಾವೇರಿ-2 ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಕೋರಿ ಸಂಸದ ಜಗದೀಶ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಅವರನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಪತ್ರ ಬರೆದ ಸಂಸದ, 'ನಿರಂತರ ಪಟ್ನಾ ಆಸ್ತಿಗಳ ನೋಂದಣಿಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಎಲ್ಪಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮೂಲಕ ನೋಂದಣಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದೂ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳ ಮತ್ತು ಡೆವಲಪರ್ಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಇ–ಖಾತಾ ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿ– 2 ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ಥವಾಗಿವೆ' ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಇಲ್ಲಿನ ಟಿಳಕವಾಡಿ, ನೆಹರೂ ನಗರ, ಮುಜಾವರ್ ಗಲ್ಲಿ, ಫೋರ್ಟ್ ರೋಡ್, ಸ್ಟೇಷನ್ ರೋಡ್ ಹಾಗೂ ಪಾಟೀಲ ಗಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆಸ್ತಿಗಳು ನಿರಂತರ ಪಟ್ಟಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಸುಮರು 100 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ಲೀಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮೂಲ ಮಾಲೀಕರ ಹೆಸರುಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಿಟಿಎಸ್ (CTS) ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಆದರೆ, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವವರು ಲೀಸ್ ಹಕ್ಕುದಾರರು. ಹಿಂದಿನ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಲೀಸ್ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕಾವೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇಂತಹ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗ ಇ-ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿ 2 ಸಂಯೋಜನೆಯ ನಂತರ ಮೂಲ ಲೀಸ್ ದಾರರನ್ನು 'ಮಾಲೀಕ' ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿವೆ. ಅನೇಕ ಮೂಲ ಮಾಲೀಕರು ಜೀವಂತರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರ ವಾರಸುದಾರರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>