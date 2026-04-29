ಬೆಳಗಾವಿ | ಕುಟುಂಬವೊಂದರ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಹಿಷ್ಕಾರ: ಮಾತನಾಡಿದರೆ ₹5 ಸಾವಿರ ದಂಡ

ಬೆಳಗಾವಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಂಡಸಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುರುಬ ಸಮಾಜದ ಕುಟುಂಬವೊಂದರ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಸಮಾಜದವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಈ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ₹5 ಸಾವಿರ ದಂಡ, ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದವರಿಗೆ ₹1 ಸಾವಿರ ಬಹುಮಾನ ಕೂಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಕುಟುಂಬದವರು ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿ ಠಾಣೆಗೆ 10 ಮಂದಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಲಿಖಿತ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದುವರೆಗೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಹಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ರೇಣುಕಾ ನರಸೋಬಾ ಸಾಂಬ್ರೇಕರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'2021ರಲ್ಲಿ ನರಸೋಬಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗಿದೆ. ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದ. ಅದನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕುರುಬ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಮದುವೆ ಮುರಿಯಲು ಮುಂದಾದರು. ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಪಂಚರು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೇ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಬಹಿಷ್ಕಾರದಿಂದ ನಮಗೆ ನೋವಾಗಿದೆ. ಊರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಮದುವೆ, ಉತ್ಸವ, ಶವಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕರೆಯದ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 5 ವರ್ಷದ ಮಗನ ಜೊತೆ ಇತರರ ಮಕ್ಕಳು ಆಟವಾಡದ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಕರಾರು ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವರು ರಾತ್ರಿ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಈ ಸಂಬಂಧ ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಬಳಿ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.

'ಲಿಖಿತ ದೂರು ನೀಡಿದ ಮೇಲೂ ಪೊಲೀಸರು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ. ಆರೋಪಿತರ ವಿಚಾರಣೆ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಭೆ, ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ