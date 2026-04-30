‘ಮಾತು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಿಲ್ಲ’

ಬೆಳಗಾವಿ: 'ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಂಡಸಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುರುಬ ಸಮಾಜದವರು ಯಾರಿಗೂ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, 'ದುಷ್ಟರಿಂದ ದೂರ ಇರು' ಎಂಬ ನಾಣ್ಣುಡಿಯಂತೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ. ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಹಿಷ್ಕಾರದ ಆರೋಪ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಕುರುಬ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡ ವಿಠ್ಠಲ ಸಾಂಬ್ರೇಕರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ₹1 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಬೀರದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ 'ಸಿದ್ಧರವಾಣಿ'ಯನ್ನು ಆಲಿಸುವುದು ನಮ್ಮಕುಲದ ಜನರ ನಂಬಿಕೆ. ಆದರೆ, ನರಸೋಬಾ ಸಾಂಬ್ರೇಕರ್ ಅವರು ಈಬಗ್ಗೆಯೇ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತು ನಾವು ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಹೊರತು; ಒತ್ತಾಯದ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿರುವ ನರಸೋಬಾ ಅವರ ಸಹೋದರ ವಿಠ್ಠಲ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದಲೇ ಜೀವ ಬೇದರಿಕೆ ಇದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>