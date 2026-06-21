ಭಾನುವಾರ, 21 ಜೂನ್ 2026
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ರ್‍ಯಾಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದೀಪಕ ಗುಡಗನಟ್ಟಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಜೂನ್ 2026, 14:04 IST
Last Updated : 21 ಜೂನ್ 2026, 14:04 IST
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