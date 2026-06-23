ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾರ್ಡ್ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಮೆಗಾ ನೋಂದಣಿ ಶಿಬಿರ

<p>ಬೆಳಗಾವಿ: ದೈವಜ್ಞ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (DJA) ವತಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿನ್ನದ ಕೆಲಸಗಾರರು, ಕರಕುಶಲಗಾರರು, ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶಿಲ್ಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ‘ಹುನರ್ ಸೆ ವಿಕಾಸ್’ ಉಪಕ್ರಮದಡಿ ಲೇಬರ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿತರಣೆ ಹಾಗೂ ಮೆಗಾ ನೋಂದಣಿ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಜೂನ್ 23ರಂದು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಕುಮಾರ ಗಂಧರ್ವ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ (ಹಳೆಯ ಎಸ್ಪಿ ಕಚೇರಿ ಹತ್ತಿರ) ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭವಾಗುವುದು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಐಬಿಜೆಎ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಲಿಯನ್ ಅಂಡ್ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸಹಯೋಗ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಣಿಕ್ ಗಜಾನನ ನರೇಶ್ ಅಣವೇಕರ್ ಹಾಗೂ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೈಭವ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ವೆರ್ಣೇಕರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-21-1263094862</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>