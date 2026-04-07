‘ಕಾನೂನಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಇರಲಿ’

ಬೆಳಗಾವಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಮಹಾಂತೇಶ ನಗರದ ಗಾಜಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ 'ನ್ಯಾಯ ವೆಂಬ ಬೆಳಕು' ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅಪರಾಧಿಕ ಕಾನೂನುಗಳ ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚೇರ್ಮನ್, ವಕೀಲ ಸುನಿಲ ಸಾಣಿಕೊಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಚಿತ್ರಣಕ್ಕೂ ವಾಸ್ತವದ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಅವುಗಳು ಕೇವಲ ಅನುರಂಜನೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ. ಕಾನೂನು ವಿಶಾಲ ವಾದ ಸಮುದ್ರವಿದ್ದಂತೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕಾನೂನಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಅರಿವು ಇರಬೇಕು. ಕಾನೂನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಕ್ಷಮಿಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಗೊಂದಲ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಅನ್ಯಾಯವಾದಾಗ, ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆನಂದ್ ಕರಲಿಂಗಣ್ಣವರ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗೇಶ ಕಾಂಬಳೆ, ಚಾಣಕ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ಮಯ್ ಕುಚುನೂರೆ, ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ (ರಾಜು) ಬಾಗೇವಾಡಿ ಅವರೂ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸೋಮ ಶೇಖರ್ ಕತ್ತಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೃಷಭ ಪಾಟೀಲ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಆದರ್ಶ ಬಾಳಿ ಕಾಯಿ, ಸುಮಿತ್ ಗಣಮುಖಿ, ಅಮೋಘ ಸಾಣಿಕೊಪ್ಪ, ಓಂ ಶಿವಪೂಜಿಮಠ ಇದ್ದರು. ಅಕ್ಷತಾ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಮತ್ತು ಸುನಿಧಿ ಜೋಶಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>