ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತ, ರೈತರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

<p><em>ಇಮಾಮ್ಹುಸೇನ್ ಗೂಡುನವರ</em></p>.<p>ಹಂಪಿಹೊಳಿ(ಬೆಳಗಾವಿ): ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಂಪಿಹೊಳಿ, ಮಾರಡಗಿ, ಗೊಣ್ಣಾಗರ ಮತ್ತು ಹುಲಿಗೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿದಂಡೆ ಮೇಲೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡದ ಕಾರಣ ರೈತರು ಜಮೀನು ನೀಡಲು ಒಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>2019ರಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದಿತ್ತು. ನದಿಪಾತ್ರದ ಗ್ರಾಮಗಳಾದ ಹಂಪಿಹೊಳಿ, ಮಾರಡಗಿ, ಗೊಣ್ಣಾಗರ, ಹುಲಿಗೊಪ್ಪ ಮುಳುಗಿದ್ದವು. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಾಗ ಈ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಇದರ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ₹126 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನದಿದಂಡೆ ಮೇಲೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತ್ತು. 2023ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ 9.5 ಕಿ.ಮೀ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 15 ತಿಂಗಳ ಗಡುವು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮೂರೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 3 ಕಿ.ಮೀ ತಡೆಗೋಡೆ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಒಟ್ಟಾರೆ 98 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಬೇಕು: ‘9.5 ಕಿ.ಮೀ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 98 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ 48 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಸ್ವಾಧೀನವಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ 50 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಬೇಕು. ರೈತರು ಜಮೀನು ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ’ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದ ಸುರೇಬಾನ ಉಪವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಪಿ.ಇ.ನಾಗರಾಜ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಗೂ ಮುನ್ನ, ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಬೇಕು. ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ’ ಎಂದು ರೈತರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಣ ಸಿಕ್ಕ ಬಳಿಕ ಜಮೀನು ಕೊಡ್ತೀವಿ: ‘ತಡೆಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಲು ಜಮೀನು ನೀಡಿ, ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಿರೆಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ಉತ್ತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗೆ ₹35 ಲಕ್ಷ ದರ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಮಾಡಲಿ. ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಲಿ, ನಾವು ಜಮೀನು ಕೊಡ್ತೀವಿ’ ಎಂದು ಗೊಣ್ಣಾಗರದ ರೈತ ಮುತ್ತನಗೌಡ ಯಲ್ಲಪ್ಪಗೌಡರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಜಮೀನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಜಮೀನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಜಮೀನು ಕೊಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಗೊಣ್ಣಾಗರದ ರೈತ ಈರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-21-306348456</p>