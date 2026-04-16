ಸಮಯಾವಕಾಶ ಕೇಳಿದ ಮೇಯರ್‌

ಬೆಳಗಾವಿ: 'ಇಲ್ಲಿನ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರವಾದ ಗೊತ್ತುವಳಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ನಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಮಯವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು' ಎಂದು ಮೇಯರ್ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಮಕರ, ಉಪಮೇಯರ್ ಹನುಮಂತ ಕೊಂಗಾಲಿ ಅವರು, ಕನ್ನಡ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಬೆಳಗಾವಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ' ಎಂಬ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮಾರ್ಚ್ 26ರಂದು ಕನ್ನಡ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮೇಯರ್ ಮತ್ತು ಉಪಮೇಯರ್ಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಬುಧವಾರ ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆನಂದ ದಿಲಾವರ, ವಿಕಾಸ ಶಿರೂರ, ವಿಶಾಲ ಸುತಾರ, ವಿಕಾಸ ಚಲವಾದಿ, ಆಯಾಜ್ ಶಹಾಪುರಿ, ಪರಶುರಾಮ ಅಮರಾಪುರ, ದುರ್ಗಪ್ಪ ಗುಂಜಿಕರ, ರಾಹುಲ್ ಭೋಸಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಈ ಮಧ್ಯೆ, 'ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರವಾದ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮಂಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ನಾನೇ ಮಂಡಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಸದಸ್ಯ ರಮೇಶ ಸೊಂಟಕ್ಕಿ ಅವರೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮೇಯರ್ ಮತ್ತು ಉಪಮೇಯರ್ಗೆ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>