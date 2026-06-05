ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್‌ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ ‘ಹಸಿರು ಪ್ರೀತಿ’

<p><em>ಇಮಾಮ್ಹುಸೇನ್ ಗೂಡುನವರ</em></p>.<p>ಬೆಳಗಾವಿ: ರವೀಂದ್ರ ಶೆಣೈ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್. ಆದರೆ, ಅವರಿಗೆ ‘ಹಸಿರು’ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಹನುಮಾನ ನಗರದ ಮುರಳಿಧರ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ತರಹವೇರಿ ಸಸಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೋನ್ಸಾಯ್ ಸಸಿಗಳು ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ.</p>.<p>ರವೀಂದ್ರ ಶೆಣೈ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು; ಯಾವುದೋ ಉದ್ಯಾನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸಸಿಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆಲಂಕಾರಿಕ ಸಸಿಗಳಂತೂ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಡುಬಿದ್ರಿಯ ರವೀಂದ್ರ ಅವರು, 11 ವರ್ಷ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಐದು ವರ್ಷ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ವಾಸವಿದ್ದ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಸಿ ಬೆಳೆಸಿ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮ ಮೆರೆದಿದ್ದರು. 2001ರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಸದಾಶಿವ ನಗರದ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಹಸಿರು ಬೆಳೆಸುವ ಕಾಯಕ ಮುಂದುವರಿಯಿತು.</p>.<p>2007ರಲ್ಲಿ ಮುರಳಿಧರ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗ, ವರಾಂಡ ಮತ್ತು ಟೆರೇಸ್ ಮೇಲೆ 1,500ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಸಿ ನೆಟ್ಟು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಾ ಕೂಡ ಸಾಥ್ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಯಾವ್ಯಾವ ಸಸಿಗಳಿವೆ?: ರವೀಂದ್ರ ಅವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಸಂಪಿಗೆ, ಕದಂಬ, ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ ಮರಗಳಿವೆ. ವರಾಂಡದಲ್ಲಿ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, ಆಫ್ರಿಕನ್ ವೈಲಟ್, ಪಾಪಸ್ಕಳ್ಳಿ, ವಿವಿಧ ತಳಿಗಳ ತರಕಾರಿ, ಹೂವು, ಔಷಧೀಯ, ಆಲಂಕಾರಿಕ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ನಿತ್ಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆ ಸಸಿಗಳ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಬಳಸಿ, ಸಸಿಗಳ ಆರೈಕೆಗೆ ಬೇಕಿರುವ ಗೊಬ್ಬರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯಬಿದ್ದರೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರನ್ನೂ ತರಿಸಿ, ಸಸಿಗಳನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು 63ರ ಹರೆಯದ ರವೀಂದ್ರ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ಧಾರವಾಡ, ನಿಪ್ಪಾಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಗನೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ನಿಂದ ಸಸಿ ತರಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಬರುವವರಿಗೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಸಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಖುಷಿಯಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜಿಸಿ, ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲೇ ಹಸಿರು ಬೆಳೆಸುವವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಆಯೋಜಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಣೈ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-21-1441672945</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>