‘ಜಾತ್ರೆ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸಂಕೇತ’

ಮೂಡಲಗಿ: 'ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ಜಾತ್ರೆಯು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರ ದೈವಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದ್ದು, ಜಾತ್ರೆಗಳು ಜಾತಿ, ಧರ್ಮಗಳ ಸಾಮರಸ್ಯ ಬೆಳೆಸುತ್ತವೆ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗನೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಮಾ ರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ರೋಗ, ರೋಜೀನಗಳು ಬಾರದಿರಲಿ ಎಂದು ಔಷಧಿಯ ಅಂಶವಿರುವ ಶುದ್ಧ ಅರಿಸಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಜನರು ಪರಸ್ಪರ ಎರಚಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅಂಥ ಪರಂಪರೆಯು ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಾತ್ರಾ ಸಮಿತಿಯವರು ಶಾಸಕ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದರು. ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕ ಸೈದಪ್ಪ ಗದಾಡಿ, ಮುಖಂಡರಾದ ಚಂದ್ರು ಬೆಳಗಲಿ, ಸುಭಾಸ ಬೆಳಗಲಿ (ಪಡದಲ್ಲಿ), ಗಣಪತಿ ದೇಸಾರ, ರಮೇಶ ಬೆಟಗೇರಿ, ನಾಗಪ್ಪ ಬೆಳಕೂಡ, ಹಣಮಂತ ಕಿತ್ತೂರ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಯಡ್ರಾವಿ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಗುಡೆನ್ನವರ, ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ವಾಳಕಿ, ಸದಾಶಿವ ಯಡ್ರಾವಿ, ಕೆಂಚಪ್ಪ ಗೊರೋಜಿ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಗೊರೋಜಿ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಪೂಜೇರಿ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಯಡ್ರಾವಿ, ಶ್ರೀಶೈಲ ಕಿತ್ತೂರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>