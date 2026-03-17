ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ: ಉತ್ತರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮೇಯರ್‌, ಉಪಮೇಯರ್‌?

ಬೆಳಗಾವಿ: ಈ ಅವಧಿಯ ಮೇಯರ್ ಹಾಗೂ ಉಪಮೇಯರ್ ಚುನಾವಣೆ (ಮಾರ್ಚ್ 18) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಿರುಸು ಪಡೆದಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಾವೇರಿವೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಶಾಸಕ ಅಭಯ ಪಾಟೀಲ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಗೌಪ್ಯ ಸಭೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಬಲಾಢ್ಯ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಮೇಯರ್ ಸ್ಥಾನ ಸಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆಗೆ ಮೀಸಲಿದ್ದು, ಉಪಮೇಯರ್ ಸ್ಥಾನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಮೇಯರ್ ಸ್ಥಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಗೂ ಉಮೇಯರ್ ಸ್ಥಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಶಾಸಕ ಅಭಯ ಪಾಟೀಲ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆ ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಎರಡೂ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ನೀಡಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾತು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅಭಯ ಪಾಟೀಲ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಮೇಯರ್ ಸ್ಥಾನ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೇ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೇಯರ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವೀಣಾ ವಿಜಾಪುರೆ, ನೇತ್ರಾವತಿ ಭಾಗವತ್, ಪ್ರೀತಿ ಕಾಮಕರ, ಸವಿತಾ ಪಾಟೀಲ, ದೀಪಾಲಿ ಟೊಪಗಿ, ರೂಪಾ ಚಿಕ್ಕಲದಿನ್ನಿ ಸೇರಿ ಏಳು ಜನ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಟ್ಟವನ್ನು ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಒತ್ತಡ ಇರುವ ಕಾರಣ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಮಕರ ಹೆಸರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದೇ ಕೊನೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಮೂಲಗುಳು ಹೇಳಿವೆ.

ಉಪಮೇಯರ್ ಆಗಲು ಹಣಮಂತ ಕೊಂಗಾಲಿ (ಹಾಲಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ), ನಿತಿನ್ ಜಾಧವ, ಸಂತೋಷ ಪೇಡ್ನೇಕರ್, ರಾಜು ಭಾತಕಾಂಡೆ, ಶ್ರೇಯಸ್ ನಾಕಾಡಿ ಸೇರಿ ಐವರು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಹಣಮಂತ ಕೊಂಗಾಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷ ಪೇಡ್ನೇಕರ್ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಂಗಾಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಅನಿಲ ಬೆನಕೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸದಸ್ಯರು ತಕರಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಎಲ್ಲರೂ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ಮಹಾನಗರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಗೀತಾ ಸುತಾರ ಅವರ ಕಡೆ ಹೆಸರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳವಾರ (ಮಾರ್ಚ್ 17) ಇದು ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಮುಂದೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಸಂಸದ ಜಗದೀಶ ಶೆಟ್ಟರ್, ಶಾಸಕ ಅಭಯ ಪಾಟೀಲ, ಮುಖಂಡರಾದ ಪ್ರಭಾಕರ ಕೋರೆ, ಎಂ.ಬಿ.ಝಿರಲಿ, ಮತಾಲಿಕ ದೇಸಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ನಾಯಕರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರೂ ಬದಲು

ಮೇಯರ್ ಆಡಳಿತ ಕೊನೆಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯ ಹಣಮಂತ ಕೊಂಗಾಲಿ ಅವರು ಉಪಮೇಯರ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಡ್ಡಿರುವ ಕಾರಣ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೇರೊಬ್ಬರು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ನಿಚ್ಛಳ. ವಿವಿಧ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಹಾಗೇ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೊಸ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ.

ಜಾತಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯರಿಗೆ ಮೇಯರ್ ಅಥವಾ ಉಪ ಮೇಯರ್ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮರಾಠ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕಲಾಗಿದ