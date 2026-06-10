<p><em>ಸಂತೋಷ ಈ. ಚಿನಗುಡಿ</em></p>.<p>ಬೆಳಗಾವಿ: ‘ಬೆಳಗಾವಿಯು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ’ ಎಂಬ ಠರಾವನ್ನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮೇಲೆ ‘ಸೂಪರ್ಸೀಡ್’ ತೂಗುಗತ್ತಿ ಹೊಯ್ದಾಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ನಾಡು–ನುಡಿ, ಗಡಿ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುವ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಘಟನನೆಗಳು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಿವೆ. ನಿರ್ಣಯಕ್ಕಾಗಿ 75 ದಿನಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಸದ್ಯ ಸಚಿವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಪಾಲಿಕೆ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಆಸಿಫ್ ಸೇಠ್ ಅವರು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ‘ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಮಂಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹೇಗೆ ಠರಾವು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ನೋಡುತ್ತೇನೆ’ ಎಂಬ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>58 ವಾರ್ಡುಗಳ ಪೈಕಿ 56 ಸದಸ್ಯರು ಕನ್ನಡಿಗರೇ. ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಏಕೀಕರಣ ಸಮಿತಿ (ಎಂಇಎಸ್) ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಯರ್ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಮಕರ ಹಾಗೂ ಉಪಮೇಯರ್ ಹಣಮಂತ ಕೊಂಗಾಲಿ ಅವರೂ ಕನ್ನಡಿಗರು. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಒಂದನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮರಾಠಿಗರಿಗೆ ನೀಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೇಯರ್, ಉಪಮೇಯರ್ ಸ್ಥಾನಗಳು ಕನ್ನಡಿಗರ ಪಾಲಾಗಿವೆ.</p>.<p>‘2005ರಲ್ಲಿ ‘ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆಸ್ತಿ’ ಎಂದು ಇದೇ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಇಎಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಠರಾವ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಆಗಲೂ ತಂಟೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಇಂಥ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗ ಮೇಯರ್, ಉಪಮೇಯರ್ ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಆಡಿಸಿದಂತೆ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಮುಖಂಡರು ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವರದಿ ನೀಡಲು ತಾಕೀತು: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಸೋಮವಾರ ಸಚಿವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ಕೂಡ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>‘ಹೋರಾಟದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸವಿಸ್ತಾರ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೋಷನ್ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಆಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-21-1736501848</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>