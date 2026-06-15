ಬೆಳಗಾವಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ 61 ಬಾರಿ ರಕ್ತದಾನ, ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆ

<p><em>ಇಮಾಮ್ಹುಸೇನ್ ಗೂಡುನವರ</em></p>.<p>ಬೆಳಗಾವಿ: ‘1999ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಅನೀಮಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ. ಬೇರೆಯವರು ಆತನಿಗೆ ರಕ್ತ ಕೊಟ್ಟರೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೇ ಯಾರಾದರೂ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯರಿಂದ ಸಲಹೆ ಬಂತು. ಆಗ ನಾನೇ ಮುಂದೆ ಬಂದು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಆಗ ಶುರುವಾದ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವ ರೂಢಿ ಈಗಲೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ...’</p>.<p>ಇವರೆಗೆ 61 ಬಾರಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿರುವ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಪೋಷಣ್–ಶಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್ ಯಕ್ಕುಂಡಿ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಜತೆಗೆ ಹೀಗೆ ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>‘ನಾನು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರ ಆರು ವರ್ಷದ ಪುತ್ರ ಥಲಸ್ಸೇಮಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ. ಆತನಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ನಾನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಬಾಲಕನಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ರಕ್ತದಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಕ್ಕಿತು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>55 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ರಕ್ತಭಂಡಾರಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭ ರಕ್ತದ ಅಗತ್ಯ ಇರುವವರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನೆರವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸತತ 27 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಹವ್ಯಾಸ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ನಾನು ಅಥಣಿ, ಖಾನಾಪುರ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆಗ ವಿವಿಧೆಡೆ ಶಿಬಿರ ಏರ್ಪಡಿಸಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ 2 ಸಾವಿರ ಯೂನಿಟ್ ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಕೊರೊನಾ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಖಾನಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಆಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ರಕ್ತದ ಅಭಾವ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಡಿತ್ತು. ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ವಿನಂತಿಸಿ 200 ಯೂನಿಟ್ ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ನಾನು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಮಾತ್ರೆ ಸೇವಿಸಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-21-913498595</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>