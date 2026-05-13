ಬೆಳಗಾವಿ ಒನ್‌ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ್‌ ಸಮಸ್ಯೆ: ಜನ ಹೈರಾಣ

ಬೆಳಗಾವಿ: 'ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸಿಗಲೆಂದು ಆರಂಭಿಸಿದ ಬೆಳಗಾವಿ ಒನ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಈಗ ಅಸಹನೀಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಜನರು ಹೈರಾಣಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ವಿದ್ಯುತ್, ನೀರಿನ ಬಿಲ್, ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಭರಿಸಲು, ವಿವಿಧ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಾವು ಬೆಳಗಾವಿ ಒನ್ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೌಂಟರ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೇ ನಿಂತರೂ; ಸರ್ವರ್ ಇಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ ಎಂಬ ಉತ್ತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ. ಆಡಳಿತದ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ಎರಡು ವಾರಗಳಿಂದ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ದಿನವೂ ಒನ್ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಜನರು ಯಾವುದೇ ಬಿಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲಸವಾಗದೇ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜನರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಬೆಳಗಾವಿ ಒನ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸದಾ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಇರಿಸಬೇಕು. ಸೇವೆ ಸ್ಥಗಿತವಾದರೆ ಕೇಂದ್ರದ ಹೊರಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಫಲಕ ಹಾಕಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>