<p><strong>ಬೆಳಗಾವಿ:</strong> ಕೊಲೆಗೆ ಯತ್ನ, ಮಟ್ಕಾ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ವಿಡಿಯೊ ಹರಿಬಿಡುವುದು ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಅಪರಾಧಿಕ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ 18 ಮಂದಿ ರೌಡಿಶೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಗೋಕಾಕ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಪ್ಪ ನಾಯಿಕ, ಸಂಜು ಮೇಸ್ತ್ರಿ, ಸಾಗರ ಖಾನಾಪುರ, ಪಾಸ್ಕಲ್ ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಆರು ತಿಂಗಳು, ಕುಲಗೋಡ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದಸ್ತಗೀರಸಾಬ್ ನವಲಗಿ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಎಂಟು ತಿಂಗಳು, ಮುರಗೋಡ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ ಮಾದರ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷ, ನೀಲಕಂಠ ಮಣವಾಡಕರ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಆರು ತಿಂಗಳು ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p><p>ನಿಪ್ಪಾಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸೈಫ್ಅಲಿ ನಾಗರ್ಜಿ, ಪ್ರವೀಣ ಚೌಗಲೆ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ ವಡ್ಡರ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷ, ಸಂಕೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ ಚೌಡಕ್ಕನವರ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷ, ಯಮಕನಮರಡಿ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಡಜಿಸಾಬ್ ಮುಲ್ತಾನಿ, ಪಾರೇಶ ನಾಶಿಪುಡಿ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಎಂಟು ತಿಂಗಳು, ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ದೀಪಕ ಕೆಳಗಡೆ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಆರು ತಿಂಗಳು, ಕುಮಾರ ಬೆಂಡಿಗೇರಿ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಏಳು ತಿಂಗಳು, ಕಟಕೋಳದಲ್ಲಿ ಚೇತನ ನಾಯ್ಕರ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಮೂರು ತಿಂಗಳು, ಸವದತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಸೇನಸಾಬ್ ಬೀಳಗಿ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಎರಡು ತಿಂಗಳು, ಸುರೇಬಾನದಲ್ಲಿ ಚುರಚಪ್ಪ ಘಟ್ನೂರ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p><p>‘ವಿವಿಧ ಅಪರಾಧಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ 18 ಮಂದಿ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಅಪರಾಧಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆಧರಿಸಿ, ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ರಾಮರಾಜನ್ ಗುರುವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>‘ಬ್ಯಾಡ್ ಬಾಯ್ಸ್, ಟಗರು ಬಾಯ್ಸ್, ಕಿಂಗ್ಮೇಕರ್ ಹೀಗೆ... ನಾನಾ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರೌಡಿಶೀಟರ್ಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆದು, ವಿಡಿಯೊ, ರೀಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹರಿಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವಿಷಯ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p><p>‘ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮತ್ತು ಊರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಕೆಲವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮನಬಂದಂತೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಲ್ವಾರ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಓಡಾಡುವುದು, ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರ ಬಳಸಿ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಮತ್ತಿತರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮೂಲಕ, ರೌಡಿಸಂ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಕ್ಕಳು, ಯುವಜನರಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲ’ ಎಂದರು.</p><p>‘ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಯಾರಾದರೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ರೌಡಿಸಂ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರೆ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ವಿಡಿಯೊ ಅಥವಾ ರೀಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಎದುರಿಸಬೇಕಾದೀತು’ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>