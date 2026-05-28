DySP ಆಗಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದ ದಿನವೇ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ CPI ಶ್ರೀಶೈಲ ಚೌಗಲೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ!

<p><strong>ಬೆಳಗಾವಿ</strong>: ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ದಳ (ಎಸ್ಡಿಆರ್ಎಫ್) ಬೆಳಗಾವಿ ಘಟಕದ ಸಿಪಿಐ ಆಗಿದ್ದ ಶ್ರೀಶೈಲ ಚೌಗಲೆ (37) ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ನೇಣಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಆಗಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಇತ್ತು. ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಷ್ಠೆಗೆ 2025ರ ನವೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪದಕ ಕೂಡ ಪಡೆದಿದ್ದರು.</p><p>ಅಥಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕವಟಕೊಪ್ಪ ಮೂಲದವರಾದ ಶ್ರೀಶೈಲ ಅವರು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಶಿಗ್ಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಎಸ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಐ ಆಗಿದ್ದರು. ಬುಧವಾರ ಪದೋನ್ನತಿ ಪಡೆದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು, ಗುರುವಾರ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ಗೆ ಹಾಜಾರಾಗಬೇಕಿತ್ತು.</p><p>ಎಂದಿನಂತೆ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀಶೈಲ ತಮ್ಮ ಕೋಣೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಅವರು ಮಲಗಿರಬಹುದೆಂದು ಮನೆಯವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯದಿದ್ದಾಗ ಪತ್ನಿ ಕೋಣೆಯ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿದರು. ಒಳಗಿನಿಂದ ಚಿಲಕ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಸಂಶಯಗೊಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಬಾಗಿಲು ಮುರಿದು ನೋಡಿದಾಗ ಶ್ರೀಶೈಲ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕೊನೆಯು ಉಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು.</p><p>'ಸಾವಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಏನೆಂದು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಅವರು ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p><p>ಉದ್ಯಮಬಾಗ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಳಿಕ ಶವವನ್ನು ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>