<p>ಬೆಳಗಾವಿ: ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 11 ಪಿಎಸ್ಐಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ, ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಭೂಷಣ್ ಬೋರಸೆ ಶನಿವಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಎ.ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅವರನ್ನು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಠಾಣೆಗೆ, ಮಣಿಕಂಠ ಪೂಜಾರಿ ಶಹಪೂರ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಠಾಣೆಗೆ, ಆನಂದ ಆಡಗೊಂಡ ಖಡೇಬಜಾರ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಮಾಳಮಾರುತಿ ಠಾಣೆಗೆ, ಸದಾನಂದಗೌಡ ಮುತ್ತತ್ತಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯಿಂದ ಖಡೇಬಜಾರ ಠಾಣೆಗೆ, ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಕುರಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದಿಂದ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಠಾಣೆಗೆ, ವಿಠ್ಠಲ ಹಾವನ್ನವರ ಅವರನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಎಪಿಎಂಸಿಗೆ, ಹೊನ್ನಪ್ಪ ತಳವಾರ ಮಾಳಮಾರುತಿ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಶಹಪೂರ ಠಾಣೆಗೆ, ಮಹಾಂತೇಶ ಮಠಮತಿ ಅವರನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆಗೆ, ಪ್ರವೀಣ ಬಿರಾದಾರ ಶಹಪೂರದಿಂದ ಉದ್ಯಮಬಾಗ್ ಠಾಣೆಗೆ, ಪ್ರಕಾಶ ಗುಂಡವ್ವಗೊಳ ಅವರನ್ನು ಉದ್ಯಮಬಾಗದಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಠಾಣೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಸ್.ಎನ್ . ಬಸ್ವಾ ಅವರನ್ನು ಶಹಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂದುವರೆಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-21-89303600</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>