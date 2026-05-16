ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಬಂತು ‘ಸೌರ ಪ್ಯಾನಲ್‌ ಕ್ಯಾಪ್’

<p>ಬೆಳಗಾವಿ: ನಗರದೆಲ್ಲೆಡೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರತ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ‘ಸೌರ ಪ್ಯಾನಲ್ ಕ್ಯಾಪ್’ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ಶೈಲೇಶ್ ಸದಲಗಿ ಅವರು ಈಚೆಗೆ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ‘ಸೌರ ಪ್ಯಾನಲ್ ಕ್ಯಾಪ್’ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಟೊಪ್ಪಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ, ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಪಂಖ ಅಳವಡಿಸ ಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಮಧ್ಯೆ ವೈರ್ಗಳ ಜೋಡಣೆ ಇದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಪ್ಯಾನಲ್ ಅದನ್ನು ಫ್ಯಾನಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಫ್ಯಾನ್ ತಿರುಗುವುದರಿಂದ ಕಣ್ಣು, ಹಣೆ, ನೆತ್ತಿಗೆ ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಇತರ ಪೊಲೀಸರು ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದವರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಮೇ 3ರಂದು ವರದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260516-21-681027570</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>