ಮೈ ಕೊಡವಿದ ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಜಕಾರಣ

<p>ಬೆಳಗಾವಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಜಕಾರಣ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗ್ಗಲು ಬದಲಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ರಾಜಕಾರಣ, ಜಾತಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ, ಹಿರಿತನದ ಕಸರತ್ತು, ಜೇಡರಬಲೆಯಂತೆ ಬೆಳೆದ ಆಪ್ತ ವಲಯ... ಹೀಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಬಿ ನಡೆಸಬೇಕೋ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ!</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನೇ ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡುವಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವ ಈ ಶಕ್ತಿಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೇಲಾಟಗಳು ಚುರುಕುಗೊಂಡಿವೆ. ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಮಂತ್ರಿ ಕುರ್ಚಿಗಾಗಿ ತೆರೆಮರೆ ಕದನ ನಡೆದೇ ಇತ್ತು. ಈಗ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕುರ್ಚಿಗಳ ಮೇಲೆ ‘ಟವಲ್’ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>18 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 11 ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 7 ಪಳಗಿದ ಹುಲಿಗಳೇ ಇವೆ. ಆಸಿಫ್ ಸೇಠ್, ಬಾಬಾಸಾಹೇವ್ ಪಾಟೀಲ, ವಿಶ್ವಾಸ ವೈದ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಹೇಂದ್ರ ತಮ್ಮಣ್ಣವರ ಹೊಸಬರು. ಉಳಿದವರು ಮಂತ್ರಿಗಿರಿ ಬೇಕೆಂದು ಲಾಬಿ ನಡೆಸಿದ್ದು ಈಗ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಲಾಬಿ ನಡೆಸಿದ್ದು ಯಾರು– ಯಾರು?: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬಾಳಕರ ಹಾಗೂ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹರಸಾಹಸ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಹಿರಿಯರಾದ ಅಶೋಕ ಪಟ್ಟಣ, ಭರಮಗೌಡ (ರಾಜು) ಕಾಗೆ, ಮಹಾಂತೇಶ ಕೌಜಲಗಿ, ಗಣೇಶ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಕೂಡ ಬೆನ್ನು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಅವರನ್ನು ಅದೇ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದು ಇದೇ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್. ಹೀಗಾಗಿ, ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಹಠ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆಸೀಫ್ ಸೇಠ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರೂ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕೋಟಾದಡಿ ಮಂತ್ರಿ ಪದವಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಳೆಯದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅನುಭವಿ ರಾಜಕಾರಣಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಆಪ್ತರಾದ ಪ್ರಕಾಶ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಕೂಡ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದವರು. ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ದೆಹಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಹುದ್ದೆ ಕೂಡ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದಷ್ಟೇ ಪ್ರಭಾವಿ. ಸದ್ಯ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರ ಗಣೇಶಗೆ ಸ್ಥಾನ ಗಿಟ್ಟಿಸಲು ಅವರು ಶ್ರಮ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯೂ ಸುಳಿದಾಡಿದೆ.</p>.<p>ದೊಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 6 ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಬೇಕೇಬೇಕು ಎಂದು ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪಟ್ಟಿ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಚ್ಚಿಸದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹಿರಿಯರೊಬ್ಬರು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260531-21-1288248851</p>