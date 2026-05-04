ಹೊಂಡದ ಗೋಡೆ ಕುಸಿತ: ಇಬ್ಬರ ಸಾವು

ಬೆಳಗಾವಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಕಪಿಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಳಿಯ ಹೊಂಡದ ಗೋಡೆ ಕುಸಿದು, ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಈಜಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಬಾಲಕರು ಭಾನುವಾರ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಶಹಾಪುರ ಶಿವಾಜಿ ನಗರದ ಜೆ.ಡಿ.ಗಲ್ಲಿಯ ಶಿವಂ ಪರಶುರಾಮ ಸುಂಡಿಕರ್ (7), ಪರಶುರಾಮ ರಾಜು ನಿಲಜಕರ್ (11) ಮೃತರು. ಭಾನುವಾರ ನಾಲ್ವರು ಗೆಳೆಯರು ಈಜಲು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವಾಗ ಏಕಾಏಕಿ ಗೋಡೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ನಾಲ್ವರೂ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರು ಈಜಿ ದಡ ಸೇರಿದರು. ಇಬ್ಬರು ಅವಶೇಷಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನೀರಿನಲ್ಲೇ ಸಿಲುಕಿ ಮೃತಪಟ್ಟರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ