ಬೆಳಗಾವಿ | ಖಮೇನಿ ಪೋಸ್ಟರ್‌ ಅಳವಡಿಕೆ: ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆ ಅಸಮಾಧಾನ

<p><strong>ಬೆಳಗಾವಿ</strong>: ನಗರದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಅಯೋತಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆ ಮುಖಂಡರು ಕಿಡಿ ಕಾರಿದರು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಅಫ್ಜಲ್ ಖಾನ್ ಕೊಂದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ–ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರ ಚಿತ್ರದ ಬ್ಯಾನರ್ ಅನ್ನು ಸೋಮವಾರ ವಿವಿಧೆಡೆ ಅಳವಡಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಅಫ್ಜಲ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಕೊಂದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸದಂತೆ ಮುದ್ರಕರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇರಾನ್ ಮಾಜಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯಾತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರಮೋದ ಮುತಾಲಿಕ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>