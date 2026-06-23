ಹಿಡಕಲ್, ಕಬ್ಬೂರ ಜಲಾಶಯಗಳಿಗೆ ₹1.98 ಕೋಟಿ ಬಿಲ್ ಬಾಕಿ: ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತ

<p>ಹುಕ್ಕೇರಿ: ‘ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿಡಕಲ್ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ₹1.98 ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸದ ಕಾರಣ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಗೃಹಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ’’ ಎಂದು ಶಾಸಕ ನಿಖಿಲ್ ಕತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿನ 33 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಬಳಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ಯಂತ್ರಗಾರದ (ನೀರೆತ್ತುವ ಯಂತ್ರ) ಬಿಲ್ ₹5 ಕೋಟಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರ ತುಂಬದ ಕಾರಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಸೋಮವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಕೊಟಬಾಗಿ ಏತ ನೀರಾವರಿಯ ₹90 ಲಕ್ಷ, ಕಬ್ಬೂರ ಏತ ನೀರಾವರಿಯ ₹15 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಘದಿಂದ ಪೂರೈಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದ ವೇಳೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಈಡೇರಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಣವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಉದಾಹರಣೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಿವನಗೌಡ ಮದವಾಲ, ಮುಖಂಡರಾದ ರಾಚಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಗುರಪ್ಪ ತಳವಾರ, ಗುರುರಾಜ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಶೀತಲ್ ಬ್ಯಾಳಿ, ಬಸು ಗಂಗನ್ನವರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-21-1243025025</p>