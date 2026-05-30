ಬೆಳಗಾವಿ: ವಿವಿಧೆಡೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ ವ್ಯತ್ಯಯ ನಾಳೆ

<p><strong>ಬೆಳಗಾವಿ</strong>: ಇಲ್ಲಿನ ನೆಹರೂ ನಗರ ಉಪಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸದಾಶಿವ ನಗರದಲ್ಲಿ 1ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮೇ 31ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5ರ ವರೆಗೆ ನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೆಸ್ಕಾಂ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ವ್ಯತ್ಯಯದ ಪ್ರದೇಶಗಳು: ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಆ ಫೀಡರ್ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ವೈಭವ ನಗರ, ನ್ಯೂ ವೈಭವ ನಗರ, ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣವಾಡಿ, ಬಸವ ಕಾಲೊನಿ, ಆಜಂನಗರ, ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ನಗರ, ಕೆಎಲ್ಇ, ಶಾಹೂನಗರ, ವಿನಾಯಕ ನಗರ, ಜ್ಯೋತಿ ನಗರ, ಎಪಿಎಂಸಿ, ಉಷಾ ಕಾಲೊನಿ, ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ನಗರ, ಬಾಕ್ಲೈಟ್ ರೋಡ್, ಇಂಡಾಲ್ ಪ್ರದೇಶ, ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ, ಚನ್ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್, ಕಾಲೇಜ್ ರಸ್ತೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಡಿ.ಸಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಲೈನ್, ಕಾಕತಿವೇಸ್, ಕಾಳಿ ಅಂಬ್ರಾಯಿ, ಕ್ಲಬ್ ರೋಡ್, ಶಿವಬಸವ ನಗರ, ರಾಮನಗರ, ಗ್ಯಾಂಗವಾಡಿ, ಅಯೋಧ್ಯನಗರ, ಕೆಎಲ್ಇ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಕೆಇಬಿ ಕ್ವಾಟರ್ಸ್, ಸುಭಾಷ ನಗರ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಚೇರಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಕಮೀಷನರ್ ಕಚೇರಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ವಾಟರ್ಸ್, ಶಿವಾಜಿ ನಗರ, ವೀರಭದ್ರ ನಗರ, ಆರ್ಟಿಒ ವೃತ್ತ, ತ್ರೀವೇಣಿ, ರೈಲ್ ನಗರ, ಸಂಪಿಗೆ ರೋಡ್, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ನಗರ, ಕ್ಲಬ್ ರೋಡ್, ಟಿವಿ ಸೆಂಟರ್, ಹನುಮಾನ್ ನಗರ, ಮುರಳೀದರ ಕಾಲೊನಿ, ಜಿನಾಬಕುಲ ಏರಿಯಾ, ರೋಹನ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ, ಆದಿತ್ಯ ಆರ್ಕೇಡ್, ಕೊಲ್ಲಾಪೂರ ಸರ್ಕಲ್, ಸಿವಿಲ್ ರಸ್ತೆ, ರಾಮದೇವ ಏರಿಯಾ, ಹನುಮಾನ್ ಮಂದಿರ ಪ್ರದೇಶ, ನೆಹರೂ ನಗರ ಏರಿಯಾ, ಅಕ್ಷಿಲರಿ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಡಾವಣೆ, ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ, ಸಾರಥಿನಗರ, ಕುವೆಂಪು ನಗರ, ಮಾಡರ್ನ್ ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿ (ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ) ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ನಗರ, ಸ್ಕೀಮ್ ನಂ 47, ಸ್ಕೀಮ್ ನಂ 51, ಬುಡಾ, ಕುವೆಂಪು ನಗರ, ಜಯನಗರ, ಪೈಪ್ಲೈನ್ ರಸ್ತೆ, ಸೈನಿಕ ನಗರ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟೆಕ್ ನೀರು ಸರಬರಾಜು, ವಿನಾಯಕ ನಗರ, ಹಿಂಡಲಗಾ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ನಗರ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260530-21-1077252035</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>