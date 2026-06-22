‘ಯೋಗ ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು, ಆತ್ಮದ ಸಮ್ಮಿಲನ’ - ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಜೋಶಿ

<p>ಬೆಳಗಾವಿ: ‘ಯೋಗ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಕಸರತ್ತು ಅಲ್ಲ. ಅದು ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆತ್ಮದ ಸಮ್ಮಿಲನದ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಜೋಶಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ 12ನೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಪ್ರಕೃತಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಜೂನ್ 21 ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನ. ಇದು ವರ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ದೀರ್ಘವಾದ ಹಗಲಿನ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಆದಿಶಿವನು ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗಜ್ಞಾನ ಧಾರೆ ಎರೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದರೆಂಬ ಐತಿಹ್ಯವಿರುವ ಈ ಪವಿತ್ರ ದಿನದಂದೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತವು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೇ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯೋಗಾಸನ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಶಾಸಕರಾದ ಅಭಯ ಪಾಟೀಲ, ಮೇಯರ್ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಮಕರ, ಉಪಮೇಯರ್ ಹನುಮಂತ ಕೊಂಗಾಲಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೋಷನ್, ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಭೂಷಣ ಬೊರಸೆ, ಎಸ್ಪಿ ಕೆ.ರಾಮರಾಜನ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ ರಾಹುಲ್ ಶಿಂಧೆ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಂ., ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ರೋಹಿತ್ ಸಿಂಗ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಯುಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಶ್ರೀಕಾಂತ ಸುಣಧೋಳಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ತರಬೇತುದಾರರಾದ ಆರತಿ ಸಂಕೇಶ್ವರಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗಪಟುಗಳಾದ ಸತ್ಯಂ ಹಾಗೂ ಗಾಯತ್ರಿ ಅವರು, ಯೋಗದ ವಿವಿಧ ಆಸನಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ವಿವಿಧ ಶಾಲೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿದವು.</p>.<p>ಹುಕ್ಕೇರಿ: ‘ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಮಾನವ ಸದೃಢ ದೇಹ, ನೆಮ್ಮದಿ ಮನಸ್ಸು ಹೊಂದಬಹುದು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಯೋಗ ಕಲಿತಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು’ ಎಂದು ಎಸ್.ಕೆ. ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಮೋಹನ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸ್ಥಳೀಯ ರವದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ರವದಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಯೋಗ ಗುರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕೋಳೆಕರ, ಶಿಕ್ಷಕ ಕುಮಾರ ಬಡಿಗೇರ ಅವರು ಯೋಗ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ವಿಜಯ ರವದಿ, ನಿವೃತ್ತ ಉಪಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ನಾವಲಗಿ, ಚಂದು ಗಂಗನ್ನವರ, ಕೆ.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ, ಬಾಬು ಸುಂಕದ, ರಾಜು ಕುರಂದವಾಡೆ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಮೂಡಲಗಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ರಾಮ ಲೋಕನ್ನವರ, ಪ್ರಧಾನ ಗುರುಗಳಾದ ಎ.ವಿ. ಗಿರೆಣ್ಣವರ, ಬಸವರಾಜ ನಾಯಕ, ಎಂ.ಡಿ. ಗೋಮಾಡಿ, ವಿಮಲಾಕ್ಷಿ ತೋರಗಲ್ಲ, ಹೊಳೆಪ್ಪಾ ಗದಾಡಿ, ಸುಜಾತಾ ಕೋಳಿ, ಪುಷ್ಪಾ ಭರಮಧೆ, ವಾಸಂತಿ ಬೋರಗುಂಡಿ, ಭಾಗೀರಥಿ ಕಳ್ಳಿಗುದ್ದಿ, ರೂಪಾ ಹೂಲಿಕಟ್ಟಿ, ಎಂ.ಎಲ್. ಖಾನಗೌಡ್ರ, ಪವಿತ್ರಾ ಬಡಿಗೇರ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಗೀತಾ ಹುಕ್ಕೇರಿ, ಶೋಭಾ ಬೆಟಗೇರಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ‘ಉತ್ತಮ ಬದುಕಿಗೆ ಯೋಗ ವರದಾನ’</p>.<p>ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು: ಮನುಷ್ಯರು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಗ ವರದಾನವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿಯ ಕೋಟೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಚನಬಸಪ್ಪ ತುಬಾಕಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಬಿಇಒ ಕಚೇರಿಯ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಶಾಂತ ರಾಮನಕಟ್ಟಿ, ಕೃತಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಸಿಪಿಐ ಶಿವಾನಂದ ಗುಡಗನಟ್ಟಿ, ಪಿಎಸ್ಐ ಭರತ್ ಎಸ್. ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಖೋತ್, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಮಹೇಶ ಚನ್ನಂಗಿ, ಬಸವರಾಜ ಬಿದರಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ವಿವಿಧೆಡೆ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲಿಕಟ್ಟಿ, ಬಸರಖೋಡ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸವದತ್ತಿ: ‘ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಒತ್ತಡದ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಗೂ ಏಕಾಗ್ರತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಬಿಇಒ ಎ.ಎ. ಖಾಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಗಾರದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಲ್ಲೇಶನವರ ಯೋಗಾಸನ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ ಎಂ.ಎನ್. ಕರಡಿಗುಡ್ಡ, ಎಸ್.ಎಚ್. ಕರಿಗಾರ, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಸಂತೋಷ ಬಿರಾಜನವರ, ಡಿ.ಆರ್. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಸುನೀಲ ಏಗನಗೌಡ್ರ, ಜಿ.ಜಿ. ಚೋಪ್ರಾ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260622-21-225057553</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>