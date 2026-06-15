ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಸೇತುವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಚಾರ ಆತಂಕ

<p><em>ಇಮಾಮ್ಹುಸೇನ್ ಗೂಡುನವರ</em></p>.<p>ಬೆಳಗಾವಿ: ಮಳೆಗಾಲ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯೂ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳೂ ಇನ್ನೂ ದುರಸ್ತಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಳಹಂತದ ಸೇತುವೆಗಳ ಎತ್ತರ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಸವಾರರು ಕಸರತ್ತು ಮಾಡುತ್ತ ಸಂಚರಿಸುವುದು, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅವು ಮುಳುಗಿದಾಗ ಸುತ್ತು ಬಳಸಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಪ್ರಭಾ, ಘಟಪ್ರಭಾ, ಕೃಷ್ಣಾ, ದೂದಗಂಗಾ, ವೇದಗಂಗಾ, ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ, ಹಿರಣ್ಯಕೇಶಿ ನದಿಗಳಿವೆ. 300ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸೇತುವೆಗಳಿವೆ.</p>.<p>ಸತತವಾಗಿ ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ಹಲವು ಸೇತುವೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಇವೆ. ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿಬಾರಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೆರೆ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕು ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುವ ಸೇತುವೆಗಳ ಎತ್ತರ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ಮಾತು. ಆದರೆ, ಈ ವರೆಗೂ ಸೇತುವೆಗಳ ಎತ್ತರ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ. ‘ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗಿಯುತ್ತಲೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಭರವಸೆ ಸಾಕಾರವಾಗಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರ ಸಂಚಾರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿದಿವೆ.</p>.<p>ಚಿಕ್ಕೋಳಿ ಸೇತುವೆ ಎತ್ತರ ಹೆಚ್ಚುವುದೇ?: ಗೋಕಾಕ ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿರುವ, ಜತ್ತ-ಜಾಂಬೋಟಿ ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಲೋಳಸೂರ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಆರು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಘಟಪ್ರಭಾ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಾಗ ಅದು ಮುಳುಗಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಸಚಿವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಾಗಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹40 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ. ಈಗ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡರೆ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಗೋಕಾಕ ನಗರದಿಂದ ಗೋಕಾಕ ಜಲಪಾತ, ಗೊಡಚಿನಮಲ್ಕಿ ಜಲಪಾತ, ಗೋಕಾಕ ರಸ್ತೆ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ, ಹಿಡಕಲ್ ಜಲಾಶಯ ತಲುಪಲು ಕೊಂಡಿಯಾಗಿರುವ ಚಿಕ್ಕೋಳಿ ಸೇತುವೆಯು ಪದೇಪದೆ ವಾಹನದಟ್ಟಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಸೇತುವೆ ಮುಳುಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಗೋಕಾಕದಿಂದ ನಿತ್ಯ ಸೇತುವೆಯಾಚೆ ಹೋಗಲು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕನಿಷ್ಠ 20 ಕಿ.ಮೀ ಸುತ್ತು ಬಳಸಿ ಬರುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ.</p>.<p>ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ ಚಿಕ್ಕೋಳಿ ಸೇತುವೆ ಎತ್ತರ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಿದೆ. ಜತೆಗೆ, ಅಗಲವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಈಗ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರೇ ಮತ್ತೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಧಿಕಾರವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಎತ್ತರ ಹೆಚ್ಚುವುದೇ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗಬಹುದೇ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯೂ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕಿದೆ: (ಚಿಕ್ಕೋಡಿ): ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೈನಾಪುರ ಬಳಿ ಸಂಕೇಶ್ವರ-ಜೇವರ್ಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಸೇತುವೆ ಕುರಿತು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಗಮನಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಒಂದುಬದಿ ಒಡೆದು ಹೋಗಿದ್ದ ಸೇತುವೆ ತಡೆಗೋಡೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯ ಸೇತುವೆ ತಡೆಗೋಡೆಯೂ ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕೆಡವಿ ಹೊಸ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>ನಿಪ್ಪಾಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರದಗಾ ಬಳಿ ಕಾರದಗಾ-ಭೋಜ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸೇತುವೆಯ ಒಂದುಬದಿಯ ಗೋಡೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಅದರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಬಳಿ ಹಿರಣ್ಯಕೇಶಿ ನದಿ ಉಕ್ಕೇರಿ ಹರಿಯುವುದರಿಂದ ಸಂಕೇಶ್ವರ-ನಾಂಗನೂರು ಮತ್ತು ಸಂಕೇಶ್ವರ-ಅರಳಗುಂಡಿ ಸೇತುವೆ ಮುಳುಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ನಾಂಗನೂರು ಮತ್ತು ಅರಳಗುಂಡಿಯ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಜನರು, ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಖಾನಾಪುರ ಮತ್ತು ಹಲಕರ್ಣಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸುತ್ತು ಬಳಸಿ ಹೋಗುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಈ ಸೇತುವೆಗಳ ಎತ್ತರ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಕೂಗಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು: ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 18 ಸೇತುವೆಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೇತುವೆಯೂ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಿರಿದಾದ ಸೇತುವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಎತ್ತರ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸವದತ್ತಿ–ಸಂಗ್ರೇಶಕೊಪ್ಪ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿನ ಎರಡು ಸೇತುವೆ, ಧಡೇರಕೊಪ್ಪ–ಹಿರೇಕುಂಬಿ ಮಧ್ಯದ ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕಿಸಾಗರ–ಗೋವನಕೊಪ್ಪ ಮಧ್ಯದ ಸೇತುವೆಗೆ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>(ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ತಂಡ: ರಾಮೇಶ್ವರ ಕಲ್ಯಾಣಶೆಟ್ಟಿ, ರವಿಕುಮಾರ ಹುಲಕುಂದ, ಪ್ರದೀಪ ಮೇಲಿನಮನಿ, ಎಸ್.ಬಿ.ಮಂಜರಗಿ, ಶಿವಾನಂದ ವಿಭೂತಿಮಠ, ಬಸವರಾಜ ಶಿರಸಂಗಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಚಿನಕೇಕರ)</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-21-861160242</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>