ಅನುದಾನ ಬಳಕೆ: ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಆದೇಶ

ಬೆಳಗಾವಿ: ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಗೆ ನೀಡಿದ ₹50 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನವನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ 12 ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನೀಡಿದ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ಒಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಗಡಿನಾಡು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಸೇರಿ ಅದ್ಧೂರಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುವುದು ರೂಢಿ. ಕನ್ನಡಿಗರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ, ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಕುಗ್ಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದೊಡ್ಡ ಅಸ್ತ್ರ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬರೀ ಸಂಘಟನೆಗಳೇ ಹಣ ಹಾಕಿ ಉತ್ಸವ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿವೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ದಸರಾ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ, ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೂ ಅನುದಾನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳು ದಶಕದಿಂದಲೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿವೆ.</p>.<p>ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗಡಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರೂ ಆದ ಎಚ್.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ ಅವರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಾ ಗಿತ್ತು. ಸಚಿವರು ಒಂದೇ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ₹50 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಆಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಫೆ.24ರಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿ ಕಾರಿ ಸಂಗೀತ ರಸಸಂಜೆ ಆಚರಿಸಲು ಈ ಅನುದಾನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕರಾದ ವಿಜಯಪ್ರಕಾಶ್, ಅನುರಾಧ ಭಟ್ ಅವರ ತಂಡ, ನಗರದ ಸರ್ದಾರ್ಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಿತ್ತು.</p>.<p>'ಅನುದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅನುದಾನ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಭೆ ಕರೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೇ ಜನರ ಅನಿಸಿಕೆ ಪಡೆದು ಸಂಗೀತ ಸಂಜೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೋಷನ್ ಏಕಮೇವಾದ್ವಿತೀಯವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ 12 ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಇದೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆಯೂ ನಿಯೋಜಿತ ಸಂಗೀತ ಸಂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿತ್ತು. ಬಳಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ಸಚಿವ ಎಚ್.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ, ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ತ್ರಿಲೋಕಚಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.</p>.<p>'ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೋಷನ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸಲಹೆ– ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಶರತ್ತುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿ ಅನುದಾನ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಜನತೆಗೆ, ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಮೊದಲಷ್ಟೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ' ಎಂಬ ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಇದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ತ್ರಿಲೋಕ ಚಂದ್ರ ಅವರು, 'ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರಿದಿ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>