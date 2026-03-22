‘ರಾಜಕೀಯ ಬಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ’

ರಾಮದುರ್ಗ: ಸುರೇಬಾನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ₹16 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕ ಅಶೋಕ ಪಟ್ಟಣ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಬರಿ ಕೊಳ್ಳದ ಸಮೀಪ ಪರಿಶಿಷ್ಟರಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ದ 13 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ₹16 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸುರೇಬಾನ, ಮನಿಹಾಳ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಒಟ್ಟು 13 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಪಕ್ಷದವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಉಳಿದ ಪಕ್ಷದವರು ವಿನಾಕಾರಣ ವಿರೋಧ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪರ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಜರುಗುತ್ತವೆ ಎಂದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಆಂಗ್ಲ ವಿಷಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಎಂ.ಎಚ್. ಜೂಲಿಕಟ್ಟಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಳೆದ 2017ರಲ್ಲಿಯೇ ಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದರೂ ನಿವೇಶನದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿವೇಶನ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಅನುದಾನದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಪರದಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಶಾಸಕರ ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಂದಿದೆ. ಶಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಶಶಿಕಲಾ ಸತ್ಯನಾಯಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪರಪ್ಪ ಜಂಗವಾಡ, ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಮುದೇನೂರ, ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಹನಸಿ, ಎಇಇ ಚಂದ್ರಶೇಖರ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹನಮಂತ ವಕ್ಕುಂದ ಹಾಗೂ ಸುರೇಬಾನ, ಮನಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಆಕ್ರೋಶ: ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 13 ಎಕರೇ ಜಮೀನು ನೀಡಿದ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆವ್ಹಾನಿಸದೇ ಇದ್ದುದ್ದಕ್ಕೆ ಸಿಡಿಮಿಡಿಗೊಂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೊರೆದು ಹೊರಟು ಹೋದರು.</p>.<p>ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಜಾಗ ಬೇಕಿದ್ದಾಗ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ದುಂಬಾಲು ಬಿದ್ದರು. ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸುವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೋಪದಲ್ಲಿಯೇ ಹೊರಗೆ ಹೊರಟ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಹನಮವ್ವ ಪಿಡ್ಡನ್ನವರ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260322-21-350074669</p>